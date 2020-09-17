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    Міноборони США фінансує створення водневої вантажівки

    нова енергія
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    <p>Сідельний тягач Cummins AEOS.</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Міноборони США фінансує створення водневої вантажівки

    Сідельний тягач Cummins AEOS.

     

    Фото: itc.ua

    На розробку вантажівки H2Rescue виділяється 1 млн доларів

    Американська компанія Cummins отримала 1 млн доларів на подальшу розробку своєї вантажівки на водневих паливних елементах H2Rescue. Її головне завдання - забезпечення електроенергією і теплом військові і цивільні об'єкти, - повідомляє H2 View

    Фінансуванням проекту займається Міністерство оборони США, у співпраці з управлінням науки і технологій Міністерства внутрішньої безпеки, і управлінням енергоефективності та поновлюваних джерел енергії Міністерства енергетики. 

    Проект на розробку гібридної вантажівки на водневих паливних елементах, яка задовольняє потребам військових і населення в разі військового конфлікту або надзвичайних ситуацій, в ході галузевого тендера виграла компанія Cummins. 

    Вона була створена в 1919 році, зараз це один з найбільших в світі виробників дизельних і газових двигунів, а також генераторних установок. У 2018 році компанія представила електромобіль Cummins AEOS. Це сідельний тягач з встановленим на кожне колесо мотор-редуктором.

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