Міноборони США фінансує створення водневої вантажівки нова енергія



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Сідельний тягач Cummins AEOS. Фото: itc.ua

На розробку вантажівки H2Rescue виділяється 1 млн доларів

Американська компанія Cummins отримала 1 млн доларів на подальшу розробку своєї вантажівки на водневих паливних елементах H2Rescue. Її головне завдання - забезпечення електроенергією і теплом військові і цивільні об'єкти, - повідомляє H2 View.

Фінансуванням проекту займається Міністерство оборони США, у співпраці з управлінням науки і технологій Міністерства внутрішньої безпеки, і управлінням енергоефективності та поновлюваних джерел енергії Міністерства енергетики.

Проект на розробку гібридної вантажівки на водневих паливних елементах, яка задовольняє потребам військових і населення в разі військового конфлікту або надзвичайних ситуацій, в ході галузевого тендера виграла компанія Cummins.

Вона була створена в 1919 році, зараз це один з найбільших в світі виробників дизельних і газових двигунів, а також генераторних установок. У 2018 році компанія представила електромобіль Cummins AEOS. Це сідельний тягач з встановленим на кожне колесо мотор-редуктором.