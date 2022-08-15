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На війні загинув рідний брат екснардепа від БПП

Надія Клочко
glavcom.ua
На війні загинув рідний брат екснардепа від БПП
Павло Шверк був молодшим братом колишнього народного депутата Григорія Шверка
фото з відкритих джерел

Чоловік став на захист України після початку повномасштабного вторгнення Росії

Під Бахмутом загинув Павло Аронович Шверк. Стрілець був молодшим братом народного депутата Верховної Ради України VIII скликання від «Блоку Петра Порошенка» (БПП) Григорія Шверка. Про це повідомив сам екснардеп у Facebook.

Павло Шверк був стрільцем третьої роти 204-го батальйону 241 бригади. У лютому він добровольцем долучився до тероборони Голосіївського району. Спочатку його не взяли, оскільки йому було 50 років. Він приходив до тероборони разом із дружиною Оксаною щодня та готував їжу.

«Через якийсь час йому сказали: чорт із вами, і зарахували до штату на кухню. Потім Пашу перевели у стрільці», – написав Григорій Шверк.

Спочатку Павло базувався у Києві, а потім бригаду перевели на Донбас. У повідомленні про смерть зазначено, що чоловік загинув під артилерійським обстрілом. До цього він не був військовим.

Павло Шверк був стрільцем третьої роти 204-го батальйону 241 бригади
Павло Шверк був стрільцем третьої роти 204-го батальйону 241 бригади

«Він був веселим, добрим і життєрадісним. Головним тамадою на всіх сімейних заходах. Коли я обігравав його на більярді, він казав: «Я молодший, у мене ще є час для тренувань». Ось і немає цього часу», – додав екснардеп.

Прощання з Павлом Шверком відбудеться 16 серпня о 14:00. Похорон мине у Києві на Південному цвинтарі, на військовій алеї.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що льотчик Антон Листопад, який був визнаний одним з кращих пілотів Збройних сил України, загинув на війні проти російських окупантів. Льотчику було 30 років.

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Теги: Донбас війна в Україні

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