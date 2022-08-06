Вихованець «Динамо» загинув на Донбасі

На початку літа Дмитро Півень у Києві розписався з коханою дівчиною Оленою

Вихованець ДЮФШ київського «Динамо» Дмитро Півень загинув на фронті.

Дмитро з дитинства мріяв стати професіональним футболістом, записався до ДЮФШ «Динамо», але з ігровою кар’єрою не склалося. З моменту початку повномасштабної війни довго не роздумував і відразу записався до лав Збройних сил України, аби захищати рідну землю від рашистських загарбників.

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Не маючи бойового досвіду, Дмитро з позивним «Птаха» пройшов навчально-тренувальні сбори, після чого у складі мотострілецького батальйону вирушив на Донецький напрямок, де перебував «на нулі». У цей же час, як колишній футболіст, організовував із побратимами футбольні баталії, аби хоч якось розважити себе в тих умовах, в яких перебували хлопці.

Отримавши дозвіл від командира батальйону, на початку літа вирвався на кілька днів до Києва та розписався з коханою Оленою. А наступного дня після того, як новоспечена дружина отримала паспорт із новим прізвищем, надійшла звістка, що Дмитра не стало.

Нагадаємо, що інший вихованець «Динамо» Олександр Масалов перейшов до російської команди.