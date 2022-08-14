Загинув один із найкращих пілотів Збройних сил

Антону Листопаду було 30 років

За кілька днів до загибелі пілот отримав високу державну нагороду

Льотчик Антон Листопад, визнаний одним з кращих пілотів Збройних сил України, загинув на війні проти російських окупантів. Льотчику було 30 років. Про це повідомляє Фізико-технічний ліцей Івано-Франківської обласної ради, де навчався Герой.

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За інформацією навчального закладу, у 2019 році Листопад був визнаний кращим льотчиком Повітряних сил ЗСУ та брав участь у бойових діях на сході України.

Також він був ведучим авіаційної колони у день святкування 30-ї річниці Незалежності України.

За кілька днів до загибелі пілот отримав високу державну нагороду – орден За мужність 3-го ступеня. Її льотчику особисто вручив президент України Володимир Зеленський.

Прощання з українським військовим відбудеться 15 серпня 2022 року у Будинку скорботи на вулиці Ребета. Початок о 12:00.

Нагадаємо, Україні загалом вдалося повернути тіла 522 загиблих захисників, які були у списках зниклих безвісти.