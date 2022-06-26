На в’їзд в Україну з Угорщини виникли кілометрові черги автівок (відео)

Черги на угорсько-українському сягають до 800 автомобілів

На виїзд із України черг немає

На угорсько-українському кордоні у пунктах пропуску спостерігається суттєве збільшення кількості легкових транспортних засобів на в’їзд в Україну. Про це повідомив голова Закарпатської обласної державної адміністрації Віктор Микита.

За його словами, черги розтягнулися на декілька кілометрів та іноді сягають до 800 автомобілів.

«Трохи краща ситуація на словацько-українському кордоні, однак вона також викликає неабияке занепокоєння», – додав Микита.

Він зазначив, що йдеться про чергу транспортних засобів, котрі ввозяться для розмитнення.

Микита ініціював на 27 червня зустріч із представниками митниці та прикордонної поліції Угорщини з метою оперативного вирішення проблемних питань.

Водночас Західне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомляє, що на у пунктах пропуску на виїзд із України великих черг немає.

Інформація про черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами на виїзд з України станом на 18:00 26 червня:

Республіка Польща:

«Ягодин» – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

«Устилуг» – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

«Угринів» – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

«Рава-Руська» – 0 л/а, 10 автобусів, 0 пішоходів;

«Грушів» – 0 л/а, 3 автобусів, 0 пішоходів;

«Краківець» – 40 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів

«Шегині» – 0 л/а, 5 автобусів, 80 пішоходів;

«Смільниця» – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Словацька Республіка:

«Малий Березний» – 0 л/а, 0 пішоходів;

«Ужгород» – 10 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів;

«Малі Селменці» – 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Угорщина:

«Тиса» – 10 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Дзвінкове» – 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

«Косино» – 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

«Лужанка» – 0 л/а, 0 пішоходів;

«Вилок» – 30 л/а, 0 пішоходів.

Румунія:

«Дякове» – 0 л/а, 0 пішоходів;

«Солотвино» – 0 л/а, 0 пішоходів;

«Порубне» – 45 л/а, 0 пішоходів.

Республіка Молдова:

«Мамалига» – 0 л/а, 0 пішоходів;

«Кельменці» – 0 л/а, 0 пішоходів;

«Росошани» – 0 л/а, 0 пішоходів;

«Сокиряни» – 0 л/а, 0 пішоходів

До слова, Верховна Рада схвалила урядовий законопроєкт про скасування безмитного ввезення в Україну автомобілів громадянами. Мита, акциз і ПДВ повертаються з 1 липня.