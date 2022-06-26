На в’їзд в Україну з Угорщини виникли кілометрові черги автівок (відео)
На виїзд із України черг немає
На угорсько-українському кордоні у пунктах пропуску спостерігається суттєве збільшення кількості легкових транспортних засобів на в’їзд в Україну. Про це повідомив голова Закарпатської обласної державної адміністрації Віктор Микита.
За його словами, черги розтягнулися на декілька кілометрів та іноді сягають до 800 автомобілів.
«Трохи краща ситуація на словацько-українському кордоні, однак вона також викликає неабияке занепокоєння», – додав Микита.
Він зазначив, що йдеться про чергу транспортних засобів, котрі ввозяться для розмитнення.
Микита ініціював на 27 червня зустріч із представниками митниці та прикордонної поліції Угорщини з метою оперативного вирішення проблемних питань.
Водночас Західне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомляє, що на у пунктах пропуску на виїзд із України великих черг немає.
Інформація про черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами на виїзд з України станом на 18:00 26 червня:
Республіка Польща:
- «Ягодин» – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- «Устилуг» – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- «Угринів» – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- «Рава-Руська» – 0 л/а, 10 автобусів, 0 пішоходів;
- «Грушів» – 0 л/а, 3 автобусів, 0 пішоходів;
- «Краківець» – 40 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів
- «Шегині» – 0 л/а, 5 автобусів, 80 пішоходів;
- «Смільниця» – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Словацька Республіка:
- «Малий Березний» – 0 л/а, 0 пішоходів;
- «Ужгород» – 10 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів;
- «Малі Селменці» – 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).
Угорщина:
- «Тиса» – 10 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- «Дзвінкове» – 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
- «Косино» – 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
- «Лужанка» – 0 л/а, 0 пішоходів;
- «Вилок» – 30 л/а, 0 пішоходів.
Румунія:
- «Дякове» – 0 л/а, 0 пішоходів;
- «Солотвино» – 0 л/а, 0 пішоходів;
- «Порубне» – 45 л/а, 0 пішоходів.
Республіка Молдова:
- «Мамалига» – 0 л/а, 0 пішоходів;
- «Кельменці» – 0 л/а, 0 пішоходів;
- «Росошани» – 0 л/а, 0 пішоходів;
- «Сокиряни» – 0 л/а, 0 пішоходів
До слова, Верховна Рада схвалила урядовий законопроєкт про скасування безмитного ввезення в Україну автомобілів громадянами. Мита, акциз і ПДВ повертаються з 1 липня.