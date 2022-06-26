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    Події в Україні

    На в’їзд в Україну з Угорщини виникли кілометрові черги автівок (відео)

    Черги на&nbsp;угорсько-українському&nbsp;сягають до 800 автомобілів - На в’їзд в Україну з Угорщини виникли кілометрові черги автівок (відео)
    Черги на угорсько-українському сягають до 800 автомобілів
    фото: скріншот із відео

    На виїзд із України черг немає

    На угорсько-українському кордоні у пунктах пропуску спостерігається суттєве збільшення кількості легкових транспортних засобів на в’їзд в Україну. Про це повідомив голова Закарпатської обласної державної адміністрації Віктор Микита.

    За його словами, черги розтягнулися на декілька кілометрів та іноді сягають до 800 автомобілів.

    «Трохи краща ситуація на словацько-українському кордоні, однак вона також викликає неабияке занепокоєння», – додав Микита.

    Він зазначив, що йдеться про чергу транспортних засобів, котрі ввозяться для розмитнення.

    Микита ініціював на 27 червня зустріч із представниками митниці та прикордонної поліції Угорщини з метою оперативного вирішення проблемних питань.

    Водночас Західне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомляє, що на у пунктах пропуску на виїзд із України великих черг немає.

    Інформація про черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами на виїзд з України станом на 18:00 26 червня:

    Республіка Польща:

    • «Ягодин» – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
    • «Устилуг» – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
    • «Угринів» – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
    • «Рава-Руська» – 0 л/а, 10 автобусів, 0 пішоходів;
    • «Грушів» – 0 л/а, 3 автобусів, 0 пішоходів;
    • «Краківець» – 40 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів
    • «Шегині» – 0 л/а, 5 автобусів, 80 пішоходів;
    • «Смільниця» – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

    Словацька Республіка:

    • «Малий Березний» – 0 л/а, 0 пішоходів;
    • «Ужгород» – 10 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів;
    • «Малі Селменці» – 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

    Угорщина:

    • «Тиса» – 10 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
    • «Дзвінкове» – 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
    • «Косино» – 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
    • «Лужанка» – 0 л/а, 0 пішоходів;
    • «Вилок» – 30 л/а, 0 пішоходів.

    Румунія:

    • «Дякове» – 0 л/а, 0 пішоходів;
    • «Солотвино» – 0 л/а, 0 пішоходів;
    • «Порубне» – 45 л/а, 0 пішоходів.

    Республіка Молдова:

    • «Мамалига» – 0 л/а, 0 пішоходів;
    • «Кельменці» – 0 л/а, 0 пішоходів;
    • «Росошани» – 0 л/а, 0 пішоходів;
    • «Сокиряни» – 0 л/а, 0 пішоходів

    До слова, Верховна Рада схвалила урядовий законопроєкт про скасування безмитного ввезення в Україну автомобілів громадянами. Мита, акциз і ПДВ повертаються з 1 липня.

    Теги: митниця Держприкордонслужба Закарпаття автомобіль Україна кордон
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    На в’їзд в Україну з Угорщини виникли кілометрові черги автівок (відео)