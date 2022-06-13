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  4. Польща збудувала на кордоні з Білоруссю 140 км «стіни» (відео)
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    Політика

    Польща збудувала на кордоні з Білоруссю 140 км «стіни» (відео)

    Польські прикордонники продемонстрували відео захисних споруд на кордоні з Білоруссю - Польща збудувала на кордоні з Білоруссю 140 км «стіни» (відео)
    Польські прикордонники продемонстрували відео захисних споруд на кордоні з Білоруссю
    скрін з відео

    Перші завершені ділянки прикордонного бар'єру здано в експлуатацію

    Польща завершила будівництво «стіни» на 140-кілометровому відрізку кордону з Білоруссю, перші ділянки вже здаються в експлуатацію. Про це повідомила прикордонна служба країни у Twitter.

    «Перші завершені ділянки прикордонного бар'єру – здано в експлуатацію. Решта – на стадії здачі. Прольоти встановлені на 140 км. кордону. Електронне обладнання втановлять найближчими днями», – йдеться в повідомленні.

    Загальна протяжність польсько-білоруського кордону складає близько 400 км, стіна матиме довжину 187 км. Вартість робіт перевищить 1,5 млрд злотих (355 млн доларів США). Завершити роботи планують до кінця червня.

    Нагадаємо, що Польща розпочала зведення стіни 25 січня – після минулорічної міграційної кризи на кордоні між Білоруссю та ЄС. У жовтні 2021 року кілька авіакомпаній почали звозити мігрантів (здебільшого з Іраку та Сирії) до Мінська. Білоруська влада, за підтримки озброєнних прикордонників із собаками направила колону мігрантів до кордону з Польщею. Мігранти намагалися атакувати польських прикордонників, кілька груп прорвалися на територію ЄС. Польські прикордонники, а згодом і військові, намагалися зупинити нелегалів, тоді як білоруська влада постачала мігрантам щебінь, інструменти для перерізання металевих загороджень, балончики з газом. Внаслідок кризи загинуло щонайменше 14 людей, 1,5 тис. було затримано.

    Теги: Білорусь росія окупанти Польща війна Україна окупація #stoprussia
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    Польща збудувала на кордоні з Білоруссю 140 км «стіни» (відео)