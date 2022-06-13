Польща збудувала на кордоні з Білоруссю 140 км «стіни» (відео)

Перші завершені ділянки прикордонного бар'єру здано в експлуатацію

Польща завершила будівництво «стіни» на 140-кілометровому відрізку кордону з Білоруссю, перші ділянки вже здаються в експлуатацію. Про це повідомила прикордонна служба країни у Twitter.

«Перші завершені ділянки прикордонного бар'єру – здано в експлуатацію. Решта – на стадії здачі. Прольоти встановлені на 140 км. кордону. Електронне обладнання втановлять найближчими днями», – йдеться в повідомленні.

#bariera

Pierwsze ukończone odcinki bariery na granicyzostały odebrane. Trwają odbiory pozostałych. Przęsła ustawione są już na długości 140 km. W najbliższych dniach rozpocznie się instalacja bariery elektronicznej #bezpieczeństwo #bezpieczna



Odcinek #PSGKuźnica pic.twitter.com/NTFelTcjHz — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) June 12, 2022

Загальна протяжність польсько-білоруського кордону складає близько 400 км, стіна матиме довжину 187 км. Вартість робіт перевищить 1,5 млрд злотих (355 млн доларів США). Завершити роботи планують до кінця червня.

Нагадаємо, що Польща розпочала зведення стіни 25 січня – після минулорічної міграційної кризи на кордоні між Білоруссю та ЄС. У жовтні 2021 року кілька авіакомпаній почали звозити мігрантів (здебільшого з Іраку та Сирії) до Мінська. Білоруська влада, за підтримки озброєнних прикордонників із собаками направила колону мігрантів до кордону з Польщею. Мігранти намагалися атакувати польських прикордонників, кілька груп прорвалися на територію ЄС. Польські прикордонники, а згодом і військові, намагалися зупинити нелегалів, тоді як білоруська влада постачала мігрантам щебінь, інструменти для перерізання металевих загороджень, балончики з газом. Внаслідок кризи загинуло щонайменше 14 людей, 1,5 тис. було затримано.