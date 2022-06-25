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    Події в Україні

    На кордоні з Білоруссю волинянам заборонено ходити в ліс

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    Рішення пояснили чинною оперативною ситуацією - На кордоні з Білоруссю волинянам заборонено ходити в ліс
    Рішення пояснили чинною оперативною ситуацією
    фото: Генштаб

    Заборона на відвідування лісових масивів громадянами пролягає через населені пункти двох районів Волинської області

    На півночі Волинської області, біля кордону з Білоруссю, заборонили відвідувати ліси у районах виконання завдань Сил оборони. Про це у п’ятницю, 24 червня, повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.

    Сувору заборону на відвідування громадянами лісових масивів у районах виконання завдань Сил оборони, які межують з білоруським кордоном, пояснили чинною оперативною ситуацією.

    «Умовна лінія на північ від якої діє сувора заборона на відвідування лісних масивів громадянами, пролягає через населені пункти Камінь-Каширського та Ковельських районів. Камінь-Каширський: Городок, Оленине, Гута-Боровенська, Полиці, Гута-Камінська, Камінь-Каширський, Раків Ліс, Підріччя. Ковельський: Велимче, Замшани, Текля, Чевель, Залюття, Смолярі, Сукачі, Заболоття, Нудиже, Згорани, Заозерне, Гупали, Забужжя», – йдеться у повідомленні.

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    Нагадаємо, Арестович не виключає варіанту вступу Білорусі у війну.

    Тим часом Білорусь розконсервовує військову техніку, щоб відправити її в Україну – Генштаб.

    Як повідомлялося, Білорусь готує чергову провокацію: подробиці. Жителям Рівненщини дозволили збирати ягоди на території Білорусі.

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    Теги: Білорусь росія окупанти війна Волинська область Україна ліс окупація #stoprussia
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    На кордоні з Білоруссю волинянам заборонено ходити в ліс