На кордоні з Білоруссю волинянам заборонено ходити в ліс

Заборона на відвідування лісових масивів громадянами пролягає через населені пункти двох районів Волинської області

На півночі Волинської області, біля кордону з Білоруссю, заборонили відвідувати ліси у районах виконання завдань Сил оборони. Про це у п’ятницю, 24 червня, повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.

Сувору заборону на відвідування громадянами лісових масивів у районах виконання завдань Сил оборони, які межують з білоруським кордоном, пояснили чинною оперативною ситуацією.

«Умовна лінія на північ від якої діє сувора заборона на відвідування лісних масивів громадянами, пролягає через населені пункти Камінь-Каширського та Ковельських районів. Камінь-Каширський: Городок, Оленине, Гута-Боровенська, Полиці, Гута-Камінська, Камінь-Каширський, Раків Ліс, Підріччя. Ковельський: Велимче, Замшани, Текля, Чевель, Залюття, Смолярі, Сукачі, Заболоття, Нудиже, Згорани, Заозерне, Гупали, Забужжя», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Арестович не виключає варіанту вступу Білорусі у війну.

Тим часом Білорусь розконсервовує військову техніку, щоб відправити її в Україну – Генштаб.

Як повідомлялося, Білорусь готує чергову провокацію: подробиці. Жителям Рівненщини дозволили збирати ягоди на території Білорусі.

Читайте також: