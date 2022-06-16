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    Політика

    Естонія будує укріплений мур на кордоні з Росією

    Естонія будує укріплену огорожу на кордоні з Росією - Естонія будує укріплений мур на кордоні з Росією
    Естонія будує укріплену огорожу на кордоні з Росією
    фото: скріншот з відео

    Естонія завершила будівництво першої укріпленої ділянки кордону з Росією раніше плану

    У південній Естонії достроково завершився перший етап облаштування кордону з Росією. Про це повідомляє ERR.

    Договір на облаштування ділянки кордону завдовжки 23,5 кілометра було укладено два роки тому і роботи планувалося завершити у 2023 році. Проте швидкий темп будівництва та сприятливі погодні умови дозволили завершити проєкт раніше за план.

    На оприлюдненому прикордонниками відео видно захисну огорожу висотою близько два метри, укріплену колючим дротом. Прикордонна смуга також обладнана сучасними системами спостереження.

    Південно-східну ділянку кордону на всій її протяжності тепер планують здати наступного року. Загальна довжина сухопутного кордону Естонії та Росії становить 136 кілометрів, його облаштування розраховують завершити у 2026 році.

    Раніше Естонія відмовилась відкликати підпис під договором про кордони з Росією.

    Раніше стало відомо, що Естонія передала Україні партію летальної зброї. Естонія передала Україні протитанкові ракети, гаубиці, протитанкові міни, безвідкатні протитанкові гармати, автоматичну зброю, боєприпаси, одноразові гранатомети та ручні гранати.

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    Теги: росія окупанти війна Естонія будівництво Україна кордон окупація #stoprussia
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    Естонія будує укріплений мур на кордоні з Росією