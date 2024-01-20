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На в’їзді до столиці прикордонники викрили колаборанта

Надія Карбунар
glavcom.ua
На в’їзді до столиці прикордонники викрили колаборанта
Чоловік активно листувався із власником російського паспорта
фото: Державна прикордонна служба

Один із друзів чоловіка, вихваляючись, скинув світлину свого російського паспорта

На Київщині прикордонники виявили особу, яка ймовірно є колаборантом. 33-річний чоловік прямував до столиці. Про це інформує Державна прикордонна служба.

У мобільному телефоні донеччанина виявили чимало номерів російських операторів та компрометувальні листування з особами, які підтримують збройну агресію Російської Федерації та, можливо, проходять службу в окупаційних військах.

На в’їзді до столиці прикордонники викрили колаборанта фото 1

Один із друзів чоловіка, вихваляючись, скинув світлину свого російського паспорта з реєстрацією місця проживання – місто Бахмут так званої Донецької Республіки. Прикордонники також встановили, що громадянин з 2018 по 2021 рік проживав на території Росії.

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Для подальшої перевірки інформацію щодо особи прикордонники передали співробітникам СБУ.

Раніше повідомлялось, що правоохоронці в Дніпрі затримали чотирьох зловмисників, які тримали в трудовому рабстві п'ятдесят осіб. Учасники групи вербували на вокзалах внутрішньо переміщених осіб та соціально незахищених громадян, які не мали постійного місця проживання. Шляхом обману запрошували їх до так званого «реабілітаційного центру», який функціонував під прикриттям громадської організації. Обіцяли безкоштовне житло, харчування та працевлаштування.

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Теги: Бахмут місто чоловік прикордонники

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