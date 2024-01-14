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Прикордонники витягли з Тиси киянина, який намагався потрапити в Угорщину

Надія Карбунар
glavcom.ua
Прикордонники витягли з Тиси киянина, який намагався потрапити в Угорщину
Дослухавшись «дружньої» поради колеги по роботі, молодик скористався послугами ділків з телеграм каналу
фото: Державна прикордонна служба

Зіскочивши з обриву у крижану воду з потужною течією, киянин зрозумів, що потрапив у небезпечну пастку

Прикордонники відділу «Вилок» Мукачівського загону врятували 21-річного киянина, який ледве не загинув, намагаючись вплав дістатись угорського берега Тиси. Про це інформує Державна прикордонна служба.

Дослухавшись «дружньої» поради колеги по роботі, молодик скористався послугами ділків з телеграм каналу, які за 5 тисяч доларів обіцяли організувати йому безперешкодний перетин кордону. Як покидатиме країну, киянину не сказали, запевнивши, що цей спосіб перевірений та абсолютно безпечний.

Тож чоловік прибув у село Вилок. Перетинати кордон йому було запропоновано у темний час доби. Після передачі грошей переправникам, киянину вказали напрям руху та зникли. Про те, що шлях до сусідньої Угорщини пролягатиме через річку, молодик дізнався вже на березі Тиси.

Зіскочивши з обриву у крижану воду з потужною течією, киянин зрозумів, що потрапив у небезпечну пастку, вхопився за гілки дерев, вкритих водою та льодом, але через сильний холод вибратися самостійно з річки вже не зміг. На щастя, чоловік встиг повідомити про те, що сталося працівників швидкої допомоги та скинув їм геолокацію свого місцезнаходження.

Отриману інформацію медики передали прикордонникам, які вже за кілька хвилин знайшли порушника та витягнули його на берег. Чоловіка одразу доставили на підрозділ надали першу допомогу, сухі речі, гарячий чай та викликали працівників швидкої допомоги. По прибуттю медики оглянули потерпілого, госпіталізації він не потребував.

Наразі оперативники загону встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконного перетину кордону врятованого киянина.

«Застерігаємо усіх, хто має бажання незаконно перетнути кордон, не наражати себе на небезпеку та не вірити шахраям, які запевняють, що зможуть забезпечити безпечний перетин кордону річкою або гірським високогір’ям. Організатори незаконного переправлення осіб через кордон ніколи не переймаються долею та збереженням життя своїх «клієнтів», наражаючи їх на небезпеку заради грошових винагород», – нагадали прикордонники.

Нагадаємо, у 2023 році прикордонники затримали близько 8 тис чоловіків, які намагались перетнути кордон поза пунктами пропуску, а також 3 тис, які надали підроблені документи.

Також Держприкордонслужба України з початку року викрила понад 220 протиправних груп, які незаконно переправляли чоловіків за кордон. Зазначається, що в порівнянні з 2022 роком кількість таких правопорушень зменшилася.

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Теги: прикордонники чоловік кордон Щастя поради

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