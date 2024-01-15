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Три напрямки на кордоні з Польщею досі заблоковані – дані від прикордонників

Катерина Іванова
glavcom.ua
Три напрямки на кордоні з Польщею досі заблоковані – дані від прикордонників
фото з відкритих джерел

Продовжується блокування трьох напрямків – це Рава-Руська, Краківець та Ягодин

Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, зазначив, що станом на ранок 15 січня на території Польщі у бік України очікують можливості проїзду приблизно 1200 вантажних транспортних засобів. Про це він розповів в ефірі Еспресо.

«Продовжується блокування трьох напрямків – це Рава-Руська, Краківець та Ягодин. Найбільша черга сьогодні зранку була біля пункту пропуску Рава-Руська. Більш-менш інтенсивний рух ми продовжуємо помічати у напрямку пункту пропуску Краківець, а найменший – Ягодин, хоча цей напрям має найбільшу пропускну спроможність для вантажівок», – прокоментував речник Державної прикордонної служби України.

За його словами, приблизно 1200-1400 вантажівок пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» може пропускати за добу в обох напрямках. Однак зараз на цьому напрямку слідують від 100 до 150 вантажівок протягом доби.

«Нещодавно був розблокований пункт пропуску «Шегині – Медика», на якому черги залишаються попри те, що динаміка руху зберігається на рівні тих показників, які були ще до блокування цього напрямку. Але водії та перевізники шукають напрямки та можливості, аби перетнути кордон, тому черга напроти Шегині є. Станом на сьогоднішній ранок там перебуває приблизно 950 вантажних транспортних засобів», – зауважив Андрій Демченко.

Нагадаємо, румунські фермери відновили блокування пункту пропуску на кордоні з Україною.

Стало відомо, що Польща збільшує потужності військових заводів.

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Теги: кордон Андрій Демченко черга блокування Польща

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