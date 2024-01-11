Правоохоронці викрили чоловіків, які утримували в трудовому рабстві пів сотні людей

Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою

Четверо мешканців Дніпра організували протиправну схему вербування громадян для утримання їх у трудовому рабстві

Правоохоронці в Дніпрі затримали чотирьох зловмисників, які тримали в трудовому рабстві п'ятдесят осіб. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами пресслужби, четверо мешканців Дніпра організували протиправну схему вербування громадян для утримання їх у трудовому рабстві.

Як зазначають правоохоронці, учасники групи вербували на вокзалах внутрішньо переміщених осіб та соціально незахищених громадян, які не мали постійного місця проживання. Шляхом обману запрошували їх до так званого «реабілітаційного центру», який функціонував під прикриттям громадської організації. Обіцяли безкоштовне житло, харчування та працевлаштування.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Натомість, за даними слідства, людей заселяли в будинок із неналежними умовами. Змушували їх безоплатно працювати на важких сільськогосподарських і будівельних роботах.

«Підозрювані відбирали у громадян документи та засоби зв'язку. Якщо завербовані намагалися самостійно покинути місце утримання, учасники групи здійснювали на них психологічний тиск і погрожували застосувати силу», – йдеться в повідомленні.

Під час обшуків на території будинку перебувало 50 осіб – їх було звільнено. Вилучено чорнові записи, телефони, автомобілі.

Групі осіб повідомлено про підозру за фактом вербування та переміщення людей з метою трудової експлуатації

Будь ласка, читайте текст після реклами

Наразі чоловіків затримано та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Чоловікам загрожує до 12 років в'язниці.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині правоохоронці викрили 51-річного чоловіка, який, за даними слідства, вербував людей і тримав їх у трудовому рабстві на фермі.

До слова, згідно з даними Міжнародної організації з міграції, з 1991 по 2021 рік від торгівлі людьми постраждали понад 300 тис. громадян України. Загалом у світі налічується від 20 до 40 млн людей, що перебувають у рабстві.