Шахраї у соцмережах продають довідки про відсутність коронавірусу



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Закарпатцям у соцмережах пропонують довідки про відсутність коронавірусу

Довідку про відсутність коронавірусу продають за 600 гривень

У різних групах почали поширювати пропозиції із оформленням довідки.

Про це повідомляє Мукачево.нет.

Схема доволі проста. Відсилаєш повідомлення, яке вже підготовлене під час натискання на «кнопку» і з вами зв’яжеться умовний «оператор».

Зазначається, що такі оголошення з’являються у соціальних мережах у вільному доступі.

Самі ж користувачі мережі вже називають і ціну за таку довідку, а коштує вона від 600 гривень.

Ймовірно, що «шахраї» вирішили під ажіотаж із виїздом закордон підзаробити.

Раніше МЗС оприлюднило перелік країн, з якими Україна може відновити авіасполучення найближчим часом.

Нагадаємо, Україна запустила внутрішнє авіасполучення: з 5 червня, а міжнародне планує - з 15 червня.