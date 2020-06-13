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    Суспільство

    Шахраї у соцмережах продають довідки про відсутність коронавірусу

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    Закарпатцям у соцмережах пропонують довідки про відсутність коронавірусу - Шахраї у соцмережах продають довідки про відсутність коронавірусу
    Закарпатцям у соцмережах пропонують довідки про відсутність коронавірусу

    Довідку про відсутність коронавірусу продають за 600 гривень

    У різних групах почали поширювати пропозиції із оформленням довідки.

    Про це повідомляє Мукачево.нет.

    Схема доволі проста. Відсилаєш повідомлення, яке вже підготовлене під час натискання на «кнопку» і з вами зв’яжеться умовний «оператор».

    Зазначається, що такі оголошення з’являються у соціальних мережах у вільному доступі.

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    Самі ж користувачі мережі вже називають і ціну за таку довідку, а коштує вона від 600 гривень.

    Ймовірно, що «шахраї» вирішили під ажіотаж із виїздом закордон підзаробити.

    Раніше МЗС оприлюднило перелік країн, з якими Україна може відновити авіасполучення найближчим часом. 

    Нагадаємо, Україна запустила внутрішнє авіасполучення: з 5 червня, а міжнародне планує - з 15 червня.

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