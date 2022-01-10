На Волині під час спортивних змагань помер депутат

Депутат облради займався спортивним рибальством

У Волинській області раптово під час спортивних змагань помер депутат обласної ради, керівник фракції партії «Сила та честь» Роман Карпюк. Йому було 57 років.

Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної ради. Також інформацію підтвердили і у фракції «Сила та честь». Відомо, що смерть наступила у неділю, 9 січня. Причину раптової смерті Карпюка встановить експертиза.

«Його гаряче, небайдуже серце несподівано зупинилося на 57-му році життя прямо під час спортивних змагань. Багатогранна та цілеспрямована особистість, людина твердої волі та великої душі, безвідмовний товариш, надійний соратник, мудрий наставник, чесний колега, людина слова та чеснот – таким Роман Петрович назавжди залишатиметься у нашій пам'яті. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та друзям щодо важкої втрати», – йдеться у повідомленні пресслужби Волинського облради.

Під час яких саме змагань помер Карпюк не уточнили. На сторінці Романа Карпюка останні опубліковані фотографії – зі змагань із ловлі риби на льоду під мормишку «Кубок Дубівської громади» у селі Бахів, що відбулися 2 січня. А 9 січня у Ковелі було заплановано місцевий чемпіонат.

Роман Карпюк був рибалкою

У Романа Карпюка залишилися дружина та донька. Коли пройде церемонія прощання та похорону, не повідомляється.

Роман Карпюк народився 31 січня 1964 року в селі Шклінь Горохівського району Волинської області. Закінчив Луцький державний інститут імені Лесі Українки за спеціальністю фізичне виховання та Луцький державний технічний університет за спеціальністю економіка підприємства. Здобув вчений ступінь доктора педагогічних наук за спеціальністю теорія та методика професійної освіти.

Був ректором Академії рекреаційних технологій та права, головою регіонального представництва Національного олімпійського комітету України.