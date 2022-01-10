Як не піти під лід. ДСНС назвала вісім правил поведінки на воді взимку

Гуляти кригою зараз небезпечно, бо сильних і тривалих морозів ще не було

Українців попереджають про тонкий лід на водоймах

Рятувальники нагадують українцям про правила безпеки, яких треба дотримуватись у зимовий період. Адже останнім часом почастішали нещасні випадки на водоймах. Так, днями на Дніпропетровщині двоє дітей провалилися у воду під час прогулянки на замерзлій затоці. Їх витягли на берег перехожі. А на Прикарпатті мало не тонув рибалка. В обох цих випадках громадянам пощастило, що поряд були ті, хто побачив і почув, що необхідна допомога.

Рятувальники звертаються до громадян утриматись від виходу на тонкий лід та дотримуватись правил безпечної поведінки у зимовий період. Зокрема, у ДСНС радять українцям взяти до уваги кілька порад щодо поведінки поблизу та на водоймах, коли крига ще надто тонка:

виходити на лід можна тільки за стійкої морозної погоди;

забороняється виходити на лід, товщина і міцність якого вам невідомі;

переходити водойми потрібно в спеціально позначених і обладнаних для цього місцях;

забороняється спускатися на лижах з крутого берега на неперевірений на міцність і товщину лід;

забороняється збиратися на кризі великими групами в одному місці;

не можна виходити на лід: у місці з’єднання річок; у випадку швидкої течії річки у цьому місці; за наявності вмерзлих у лід дошок, палиць та інших предметів; у випадку різного забарвлення льоду; під час сильного перепаду температури й потепління;

не вживайте спиртні напої біля водойм;

пильнуйте за дозвіллям дітей та пояснюйте їм небезпеку тонкої криги.

«Якщо з вами сталася надзвичайна подія, або ви стали свідком такої, - не зволікайте, телефонуйте до Служби порятунку за номером 101», – наголошують у службі.

За даними МВС, тільки у 2021 році провалившись під лід загинуло 63 особи.