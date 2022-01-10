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    Відомого американського коміка знайдено мертвим у готелі в Орландо

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    Бобу&nbsp;Сагету було 65 років - Відомого американського коміка знайдено мертвим у готелі в Орландо
    Бобу Сагету було 65 років
    фото: Danny Moloshok/File Photo/File Photo, Reuters

    Причина смерті незрозуміла, ознак насильницької смерті чи зловживання наркотиками не виявлено

    Американського коміка та актора Боба Сагета знайшли мертвим у готелі Ritz-Carlton у Орландо. Про це повідомляється у твіттері офісу шерифа округу Оріндж у Флориді.

    Причина смерті поки незрозуміла. «Чоловік був ідентифікований як Роберт Сагет, смерть була констатована на місці. Детективи не виявили ознак насильницької смерті чи вживання наркотиків», – заявили правоохоронці.

    Смерть актора підтвердили його рідні. «Він був для нас усім, і ми хочемо, щоб ви знали, як він любив своїх шанувальників, виступаючи наживо і об'єднуючи людей з усіх верств суспільства сміхом і любов'ю», — йдеться у зверненні сім'ї.

    Сагету було 65 років. Він гастролював Сполученими Штатами з виступами, останнє було в січні в Джексонвілл.

    Сагет народився 1956 року у Філадельфії. Найбільше він запам'ятався роллю Денні Таннера в американському ситкомі «Повний дім» та як ведучий телепередачі America's Funniest Home Videos. З 2005 року він озвучував Теда Мосбі з майбутнього серіалу «Як я зустрів вашу маму». Також здобув популярність за непристойні жарти у своїх виступах.

    Також нагадаємо, що минулого тижня помер перший темношкірий актор, який отримав «Оскар». Сідні Пуатьє отримав у 1964 році «Оскар» за найкращу чоловічу роль у фільмі «Польові лілії» (Lilies of the Field).

    Раніше помер відомий український художник та іконописець зі Львова. Остап Лозинський помер на 38-му році життя від ускладнень, спричинених коронавірусом.

    Раніше на 54-му році життя помер іспанський баритон, оперний та поп-виконавець Карлос Марін, також відомий як учасник гурту Il Divo.

    Теги: США кіно смерть артист актор поліція
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    Відомого американського коміка знайдено мертвим у готелі в Орландо