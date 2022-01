Відомого американського коміка знайдено мертвим у готелі в Орландо

Американського коміка та актора Боба Сагета знайшли мертвим у готелі Ritz-Carlton у Орландо. Про це повідомляється у твіттері офісу шерифа округу Оріндж у Флориді.

Причина смерті поки незрозуміла. «Чоловік був ідентифікований як Роберт Сагет, смерть була констатована на місці. Детективи не виявили ознак насильницької смерті чи вживання наркотиків», – заявили правоохоронці.

Смерть актора підтвердили його рідні. «Він був для нас усім, і ми хочемо, щоб ви знали, як він любив своїх шанувальників, виступаючи наживо і об'єднуючи людей з усіх верств суспільства сміхом і любов'ю», — йдеться у зверненні сім'ї.

Loved tonight’s show @PV_ConcertHall in Jacksonville. Appreciative audience. Thanks again to @RealTimWilkins for opening. I had no idea I did a 2 hr set tonight. I’m happily addicted again to this shit. Check https://t.co/nqJyTiiezU for my dates in 2022. pic.twitter.com/pEgFuXxLd3