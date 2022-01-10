Відомого американського коміка знайдено мертвим у готелі в Орландо

Причина смерті незрозуміла, ознак насильницької смерті чи зловживання наркотиками не виявлено

Американського коміка та актора Боба Сагета знайшли мертвим у готелі Ritz-Carlton у Орландо. Про це повідомляється у твіттері офісу шерифа округу Оріндж у Флориді.

Причина смерті поки незрозуміла. «Чоловік був ідентифікований як Роберт Сагет, смерть була констатована на місці. Детективи не виявили ознак насильницької смерті чи вживання наркотиків», – заявили правоохоронці.

Смерть актора підтвердили його рідні. «Він був для нас усім, і ми хочемо, щоб ви знали, як він любив своїх шанувальників, виступаючи наживо і об'єднуючи людей з усіх верств суспільства сміхом і любов'ю», — йдеться у зверненні сім'ї.

Loved tonight’s show @PV_ConcertHall in Jacksonville. Appreciative audience. Thanks again to @RealTimWilkins for opening. I had no idea I did a 2 hr set tonight. I’m happily addicted again to this shit. Check https://t.co/nqJyTiiezU for my dates in 2022. pic.twitter.com/pEgFuXxLd3 — bob saget (@bobsaget) January 9, 2022

Сагету було 65 років. Він гастролював Сполученими Штатами з виступами, останнє було в січні в Джексонвілл.

Сагет народився 1956 року у Філадельфії. Найбільше він запам'ятався роллю Денні Таннера в американському ситкомі «Повний дім» та як ведучий телепередачі America's Funniest Home Videos. З 2005 року він озвучував Теда Мосбі з майбутнього серіалу «Як я зустрів вашу маму». Також здобув популярність за непристойні жарти у своїх виступах.

Також нагадаємо, що минулого тижня помер перший темношкірий актор, який отримав «Оскар». Сідні Пуатьє отримав у 1964 році «Оскар» за найкращу чоловічу роль у фільмі «Польові лілії» (Lilies of the Field).

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