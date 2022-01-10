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    Трагічна пожежа в Києві: рятуючись, чоловік вистрибнув із сьомого поверху (фото)

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    Пожежа виникла у квартирі на сьомому поверсі - Трагічна пожежа в Києві: рятуючись, чоловік вистрибнув із сьомого поверху (фото)
    Пожежа виникла у квартирі на сьомому поверсі
    фото: ДСНС

    Біля будинку рятувальники виявили тіло мешканця квартири, в якій сталася пожежа

    9 січня сталась пожежа в багатоповерховому будинку на вул. Братиславській 36/2 у Деснянському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Інформація про пожежу надійшла до рятувальної служби о 03:59.

    На місці рятувальники встановили, що на сьомому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку горить квартира.

    Мешканці будинку розпочали самостійно проводити евакуацію ще до прибуття пожежних підрозділів.

    Пожежу на площі 15 кв. м було ліквідовано 05:11.

    Під час ліквідації пожежі на вулиці біля будинку було виявлено тіло чоловіка без ознак життя. Попередньо було встановлено, що людина випала з помешкання, де сталася пожежа.

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    Трагічна пожежа в Києві: рятуючись, чоловік вистрибнув із сьомого поверху (фото)
    Трагічна пожежа в Києві: рятуючись, чоловік вистрибнув із сьомого поверху (фото)
    Трагічна пожежа в Києві: рятуючись, чоловік вистрибнув із сьомого поверху (фото)
    Трагічна пожежа в Києві: рятуючись, чоловік вистрибнув із сьомого поверху (фото)
    Трагічна пожежа в Києві: рятуючись, чоловік вистрибнув із сьомого поверху (фото)
    фото: ДСНС

    Внаслідок пожежі одна з кімнат квартири вигоріла повністю, було закопчено стіни та стелю квартири.

    До ліквідації було залучено три одиниці техніки а також 13 чоловік особового складу ДСНС.

    Причини та обставини пожежі встановлюються правоохоронцями. На місці працювала слідчо-оперативна група.

    Як повідомлялося, 9 січня у Бронксі (один із районів Нью-Йорка, США) сталася масштабна пожежа в багатоповерховому будинку. Внаслідок пожежі загинули щонайменше 19 людей.

    5 січня сталась пожежа в офісному приміщенні на вул. Московській, 5/2Б у Печерському районі столиці.

    Теги: пожежа Київ ДСНС смерть рятувальники будинок чоловік
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    Трагічна пожежа в Києві: рятуючись, чоловік вистрибнув із сьомого поверху (фото)