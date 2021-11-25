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    На Волині прикордонники завадили французу вивезти з України старовинні книги (фото)

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    Фахівці встановлять, наскільки цінні книжки - На Волині прикордонники завадили французу вивезти з України старовинні книги (фото)

    Фахівці встановлять, наскільки цінні книжки

    Фото: ДПСУ

    25-річний громадянин Франції хотів перетнути кордон із стародруками

    Військовослужбовці Волинського загону зупинили спробу незаконного переміщення предметів, які можливо є культурною цінністю, інформує Державна прикордонна служба України.

    У легковому автомобілі BMW знайшли старовинні французькі книжки. Загалом 26 примірників.

    Найдавніше видання –1808 року.

    Серед стародруків були твори Віктора Гюго, Едмона Ростана та Ежена Мюллера.

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    Фахівці встановлять, наскільки цінні книжки Фото: ДПСУ
    Фахівці встановлять, наскільки цінні книжки Фото: ДПСУ
    Фахівці встановлять, наскільки цінні книжки Фото: ДПСУ

    Про знахідку повідомили компетентним органам. Книжки направили на експертизу. Фахівці встановлюватимуть, чи мають вони культурну цінність.

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    Теги: прикордонники Волинська область кордон BMW
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    На Волині прикордонники завадили французу вивезти з України старовинні книги (фото)