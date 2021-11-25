На Волині прикордонники завадили французу вивезти з України старовинні книги (фото)
Фахівці встановлять, наскільки цінні книжки
25-річний громадянин Франції хотів перетнути кордон із стародруками
Військовослужбовці Волинського загону зупинили спробу незаконного переміщення предметів, які можливо є культурною цінністю, інформує Державна прикордонна служба України.
У легковому автомобілі BMW знайшли старовинні французькі книжки. Загалом 26 примірників.
Найдавніше видання –1808 року.
Серед стародруків були твори Віктора Гюго, Едмона Ростана та Ежена Мюллера.
Про знахідку повідомили компетентним органам. Книжки направили на експертизу. Фахівці встановлюватимуть, чи мають вони культурну цінність.