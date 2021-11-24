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    Українець віз в РФ десятки кілограмів пороху у флаконах для принтерів (відео)

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    Службовий собака прикордонників зреагував на коробки, що стояли в салоні автівки українця - Українець віз в РФ десятки кілограмів пороху у флаконах для принтерів (відео)
    Службовий собака прикордонників зреагував на коробки, що стояли в салоні автівки українця
    фото: dpsu.gov.ua

    За словами водія, він перевозив товар на прохання знайомого та начебто не знав, що у флаконах зовсім інша речовина

    Українець намагався вивезти до Росії понад 22 кг пороху у флаконах для заправки принтерів. Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби.

    Зазначається, що в пункті пропуску «Мілове» на Луганщині правоохоронці оглядали автомобіль, що прямував до Росії. При цьому 39-річний водій, громадянин України, помітно хвилювався.

    «Службовий собака прикордонників зреагував на коробки, що стояли в салоні. В них були флакони начебто з тонером для заправки принтерів. Однак, замість вмісту, зображеного на етикетках, правоохоронці виявили у флаконах понад 22 кг пороху», – йдеться у повідомленні.

    За словами водія, він перевозив товар на прохання знайомого та начебто не знав, що у флаконах зовсім інша речовина.

    Прикордонники направили повідомлення правоохоронцям про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 201 Кримінального кодексу України (Контрабанда).

    До слова, у Росії вибухнув пороховий завод, є загиблі та поранені (фото).

    Теги: прикордонники Росія контрабанда Держприкордонслужба Луганщина Україна
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    Українець віз в РФ десятки кілограмів пороху у флаконах для принтерів (відео)