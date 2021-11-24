Українець віз в РФ десятки кілограмів пороху у флаконах для принтерів (відео)

Службовий собака прикордонників зреагував на коробки, що стояли в салоні автівки українця

За словами водія, він перевозив товар на прохання знайомого та начебто не знав, що у флаконах зовсім інша речовина

Українець намагався вивезти до Росії понад 22 кг пороху у флаконах для заправки принтерів. Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби.

Зазначається, що в пункті пропуску «Мілове» на Луганщині правоохоронці оглядали автомобіль, що прямував до Росії. При цьому 39-річний водій, громадянин України, помітно хвилювався.

«Службовий собака прикордонників зреагував на коробки, що стояли в салоні. В них були флакони начебто з тонером для заправки принтерів. Однак, замість вмісту, зображеного на етикетках, правоохоронці виявили у флаконах понад 22 кг пороху», – йдеться у повідомленні.

За словами водія, він перевозив товар на прохання знайомого та начебто не знав, що у флаконах зовсім інша речовина.

Прикордонники направили повідомлення правоохоронцям про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 201 Кримінального кодексу України (Контрабанда).

До слова, у Росії вибухнув пороховий завод, є загиблі та поранені (фото).