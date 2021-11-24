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    Російські бойовики обстріляли українських прикордонників

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    Прикордонники показали, що накоїли російські бойовики&nbsp; - Російські бойовики обстріляли українських прикордонників
    Прикордонники показали, що накоїли російські бойовики 
    фото: ДПСУ

    Окупанти обстріляли прикордонників з мінометів

    Зранку 24 листопада окупанти з мінометів обстріляли позиції українських прикордонників біля контрольно-пропускного пункту «Мар'їнка». Про це повідомляють Державна прикордонна служба та штаб операції Об'єднаних сил.

    Бойовики о 9:10 обстріляли прикордонний контрольний пост першого оборонного рубежу, що входить до КПВВ «Мар’їнка» на дорожньому коридорі «Донецьк – Курахове». За даними штабу, стріляли з мінометів 82-го калібру.

    Три міни влучили в місця несення служби прикордонників. Ніхто з української сторони не постраждав, пошкоджено фортифікаційну споруди.

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    Російські бойовики обстріляли українських прикордонників
    Російські бойовики обстріляли українських прикордонників
    Російські бойовики обстріляли українських прикордонників
    Російські бойовики обстріляли українських прикордонників
    Російські бойовики обстріляли українських прикордонників

    У штабі зазначили, що вогонь у відповідь не відкривали з міркувань безпеки цивільного населення. «Саме цим дорожнім коридором лише напередодні здійснювався пропуск цивільних громадян та транспортних засобів через лінію розмежування», – йдеться у повідомленні штабу.

    Минулої доби, 23 листопада, бойовики чотири рази порушували режим припинення вогню в зоні бойових дій на Донбасі, зокрема один раз використовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

    А 22 листопада під час обстрілів селища Красногорівка Донецької області один снаряд бойовиків влетів у житловий будинок: пробив дах та стелю і влетів у кімнату. Снаряд не розірвався.

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    Теги: прикордонники окупанти бойовики на Донбасі ЗСУ КПВВ Донеччина обстріл озброєння
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    Російські бойовики обстріляли українських прикордонників