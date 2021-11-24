На Закарпатті митники вилучили елітні вина на приблизно €35 тис. (фото)

Французський та італійський алкоголь хотіли незаконно провезти в Україну

22 листопада на митний пост «Тиса», що на українсько-угорському кордоні, заїхав рейсовий автобус, який повертався з Італії. Про це повідомили у пресслужбі Закарпатської митниці.

У «червоному коридорі», під час проходження митних формальностей, 55-річний водій задекларував виключно вживаний та новий одяг, усно підтвердивши, що не переміщує через кордон інший товар, який підлягає оподаткуванню.

Оскільки поведінка буковинського перевізника була дещо невпевнена, інспектори провели детальну перевірку автобуса.

У салоні вони виявили 58 картонних та чотири дерев’яних коробок – елітне французське шампанське та італійське вино, загальною кількістю 351 пляшка (263 л). Орієнтовна вартість алкоголних напоїв – майже 35 тис євро.

Відносно водія задокументовано протокол за статтею 472 Митного кодексу України. Незадекларовані алкогольні напої, серед яких: 42 пляшки шампанського торгової французської марки «Vintage», 156 пляшок французського шампанського «Blanc de Blancs», 27 пляшок червоного італійського вина «Bolgheri», 18 пляшок «Bolgheri Sassicaia» 12 пляшок французського вина «Іce imperial», 36 пляшок італійського вина «Patrono» та 12 пляшок «Della Pieve», 36 пляшок «Tinanello» та інші вилучено на склад митниці.

Загальну їх вартість встановить залучений спеціаліст-експерт. Справу скерують до суду, який і вирішить долю вишуканих алкогольних напоїв, які, ймовірніше ввозилися з Євросоюзу в Україну з комерційною метою з уникненням повної сплати митних платежів.

Нагадаємо, раніше прикордонники затримали на кордоні України та Румунії трьох контрабандистів, які хотіли катапультувати пакунок з безакцизними сигаретами.

Читайте також:







