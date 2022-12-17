На всій території України оголошено повітряну тривогу

Тривогу оголосили через акивність літаків над Білоруссю

У небо над Білоруссю злетіли два МіГи

У всіх областях України оголошено повітряну тривогу. Сирени почали лунати в регіонах близько 11:24.

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Усім необхідно терміново прямувати в укриття цивільного захисту.

Моніторингова група «Беларускі Гаюн» зафіксувала зліт відразу двох винищувачів на аеродромі Барановичі у Білорусі. Також у небо підняли два російських МіГ-31К та Іл-76 А-50У «Сергей Атаянц».

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Нагадаємо, російські окупаційні війська зранку 17 грудня обстрілюють нещодавно звільнений український Херсон. Внаслідок обстрілів є постраждала й загиблий.

Також триває 297-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах понад двадцяти населених пунктів, в тому числі: Площанка, Червонопопівка, Білогорівка Луганської області; Бахмут, Опитне, Зеленопілля, Андріївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.