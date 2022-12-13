Тривога в Україні: РФ перекинула до Білорусі винищувачі

МіГ-31К прямують на військовий аеродром у Мачулищах

Станом на 15:30 в Україні триває масштабна повітряна тривога. Росія перекинула до Білорусі свої винищувачі МіГ-31К. Вони можуть бути носіями гіперзвукових ракет «Кинжал». Про це повідомляє «Беларускі Гаюн».

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«Час входу в повітряний простір РФ цих літаків (за київським часом):

15:06 – реєстр. номер RF-95194;

15:11 – реєстр. номер RF-92445;

15:20 – реєстр. номер RF-92215.

МіГ-31К прямують на військовий аеродром у Мачулищах.

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Саме ці винищувачі можуть нести на собі гіперзвукові аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинжал» і здатні запускати їх на відстані 2000 км», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, триває 293-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. На інших напрямках ворог намагається стримувати дії підрозділів Сил оборони України, здійснює обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж усієї лінії зіткнення, проводить інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій.