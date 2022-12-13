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Енергетична тривога: ЄС обіцяє збільшити експорт електроенергії в Україну

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Енергетична тривога: ЄС обіцяє збільшити експорт електроенергії в Україну
ЄС працює над збільшенням обсягів електроенергії
фото з відкритих джерел

Урсула фон дер Ляєн: «Потрібно підтримувати функціональність українських електромереж, попри російські бомби»,

Європейський Союз працює над збільшенням обсягів електроенергії для експорту в Україну, Молдову та інші країни Європи. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Європейський Союз працює над тим, щоб збільшити обсяг електроенергії, яку ми можемо продавати в Україну, Молдову та решту країн Європи. Це дуже важливо, оскільки потрібно підтримувати функціональність українських електромереж, попри російські бомби», – сказала вона.

За її словами, нещодавно надано 40 великих генераторів для 30 лікарень у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях, а раніше 800 генераторів були доставлені по всій країні.

Фон дер Ляєн також нагадала, що від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну ЄС та країни-члени надали Україні бюджетну підтримку на понад 19 мільярдів євро, і наразі вирішується питання про продовження фіндопомоги у 2023 році.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія готова виділити Україні 30 млн євро, що покриє купівлю майже 30 мільйонів світлодіодних ламп (LED).

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Теги: експорт тривога електроенергія Урсула фон дер Ляєн

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