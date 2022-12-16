В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: карта (оновлено)

Терміново прослідуйте в укриття цивільного захисту

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога. Моніторингові групи повідомляють про ймовірні запуски крилатих ракет великої дальності.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Громадянам слід терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

Станом на 08:38 тривога оголошена по всій Україні:

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, триває 296-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Григорівка, Виїмка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба, Олександропіль, Новобахмутівка, Невельське, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині.