На Закарпатті 18-річний мотоцикліст збив пішохода



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Фото сайту Головного управління Національної поліції в Закарпатській області

Наразі призначено ряд експертиз

У Закарпатській області на Тячівщині сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої 18-річний водій мотоцикла насмерть збив пішохода.

Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

Згідно з повідомленням, вчора близько 21:00 у селі Вонігово Тячівського району 18-річний водій мотоциклу, місцевий мешканець, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на пішохода. Внаслідок аварії 62-річний односелець водія отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці.

За цим фактом події відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху зв смертельним наслідком).

Наразі призначено ряд експертиз, у ході яких буде з’ясовано усі обставини автопригоди.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області автомобіль в’їхав в стовп. Внаслідок ДТП загинули 2 людини, ще один чоловік постраждав.