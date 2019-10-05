На Вінниччині нетверезий водій намагався підкупити патрульних
Чоловік запропонував правоохоронцям 5 тис. грн
За порушення правил дорожнього руху на автодороі М-12 патрульні зупинили автомобіль ВАЗ-21083. За кермом перебував 29-річний чоловік. Це трапилось 3 жовтня близько 4-ї години ранку.
Про це інформує пресслужба Патрульної поліції у Вінницькій області, повідомляє «Главком».
«Поліцейські помітили в порушника ознаки алкогольного сп’яніння. Йому запропонували пройти огляд на алкотестері в присутності 2-х свідків на місці зупинки, але той відмовився. Не погодився чоловік і проїхати до медичного закладу», - йдеться у повідомленні.
Зрозумівши, що відповідальності за нетверезе кермування йому не уникнути, водій спробував вирішити питання іншим шляхом – запропонував патрульним неправомірну вигоду в розмірі 5000 гривень. Поліцейські попередили його про кримінальну відповідальність, але це на водія не вплинуло. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.
Патрульні завершили складати на порушника протокол за ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) і з’ясували, що протягом року водій вже втретє дозволяє собі сісти за кермо в такому стані.
Поліцейські нагадали про відповідальність за керування транспортними засобами в стані сп'яніння:
- на громадянина, який вперше сів за кермо у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння чекає адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 10 200 гривень та позбавлення права керування автомобілем на 1 рік;
- якщо водій вдруге порушив вимоги ст. 130 КУпАП, тоді на нього чекає штраф у розмірі 20 400 гривень та позбавлення права керування на 3 роки;
- у випадку, якщо керманич втретє за рік керував транспортним засобом у нетверезому стані, передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 40 800 гривень та позбавлення права керування на 10 років.