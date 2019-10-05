На Вінниччині нетверезий водій намагався підкупити патрульних

Чоловік запропонував правоохоронцям 5 тис. грн

За порушення правил дорожнього руху на автодороі М-12 патрульні зупинили автомобіль ВАЗ-21083. За кермом перебував 29-річний чоловік. Це трапилось 3 жовтня близько 4-ї години ранку.

Про це інформує пресслужба Патрульної поліції у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

«Поліцейські помітили в порушника ознаки алкогольного сп’яніння. Йому запропонували пройти огляд на алкотестері в присутності 2-х свідків на місці зупинки, але той відмовився. Не погодився чоловік і проїхати до медичного закладу», - йдеться у повідомленні.

Зрозумівши, що відповідальності за нетверезе кермування йому не уникнути, водій спробував вирішити питання іншим шляхом – запропонував патрульним неправомірну вигоду в розмірі 5000 гривень. Поліцейські попередили його про кримінальну відповідальність, але це на водія не вплинуло. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Патрульні завершили складати на порушника протокол за ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) і з’ясували, що протягом року водій вже втретє дозволяє собі сісти за кермо в такому стані.