У Білгород-Дністровському районі поліцейські викрили нетверезого водія



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чоловік спробував втекти від відповідальності, але правоохоронці його наздогнали. Тоді у спротив їм стала дружина правопорушника. Коли подружжя вгамували, протоколи отримали обоє

Під час профілактичних заходів в одному з сіл Білгород-Дністровського району співробітники сектору реагування патрульної поліції звернули увагу на мопедиста, який при появі поліцейського автомобіля кинувся тікати. Зупинили 43-річного втікача майже біля його двору.

Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

«На законну вимогу правоохоронців надати документи, що засвідчують право керувати транспортним засобом, та пройти перевірку на вміст алкоголю в крові, чоловік почав лаятися та чинити спротив. Навіть візуально було зрозуміло, що він перебуває в стані алкогольного сп’яніння, але на медичний огляд, навіть у присутності свідків, так і не погодився. Крім того, вибігши на галас, який зчинив чоловік, смикати поліцейських за формений одяг та голосно лаятись почала і його 41-річна дружина», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що дії подружжя були кваліфіковані за ст. 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Крім того, відносно чоловіка складено ще два протоколи за ст. 130 (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) та ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх для перевірки) КУпАП.

Усі матеріали направлено до суду, який визначить правопорушникам покарання згідно з чинним законодавством.