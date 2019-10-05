На Дніпропетровщині автомобіль врізався в стовп. Дві людини загинули



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Водій автомобіля Volkswagen Passat не впорався з керуванням

Водій автомобіля Volkswagen Passat не впорався з керуванням та здійснив зіткнення зі стовпом

У Дніпропетровській області автомобіль в'їхав в стовп. Внаслідок ДТП загинули 2 людини, ще один чоловік постраждав. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«5 жовтня о 00:20 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася у місті Покров на вулиці Партизанська», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, водій автомобіля Volkswagen Passat не впорався з керуванням та здійснив зіткнення зі стовпом. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули дві особи: громадянин 1992 року народження та чоловік (данні встановлюються), також постраждав ще один чоловік.

«Рятувальники за допомогою бензоріза STIHL та гідравлічних ножиць вилучили тіла двох загиблих та деблокували постраждалого із понівеченого авто. Постраждалого громадянина передано працівникам швидкої медичної допомоги для подальшої госпіталізації», - додали в ДержНС.

До ліквідації наслідків події залучено 5 чоловік особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки.

Як повідомлялось, у ніч на 28 вересня у Дніпрі водій Opel Vectra, ймовірно не впоравшись з керуванням, здійснив наїзд на електроопору. Від отриманих травм чоловік загинув на місці аварії.