Бойовий автомобіль створили вінницькі науковці й студенти



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Максимальна маневреність і мінімальна маса — саме така основна характеристика першого, створеного у Вінницькому національному технічному університеті, легкого тактичного автомобіля ЛТА

Його спроектували студенти і науковці, що працюють у навчально-науковому центрі розвитку технічного забезпечення Збройних сил України, керівник — кандидат технічних наук Леонід Коваль, у співпраці з фа­хівцями компанії «Техімпекс» на замовлення од­нієї з силових структур України. Створювали ЛТА на базі волонтерських авто типу «Пегас», які розробив та виготовив Юрій Берко. Він і став керівником проекту.

У команді працювали кандидати технічних наук ВНТУ Олександр Манжілевський і Олександр Поліщук, найактивніші студенти — Микола Бурдейний, Віталій Кудраш і Сергій Скальський. А виготовили бойо­вий автомобіль на базі університетського навчально-виробничого комплексу «Модуль».

«Це була титанічна робота! Працювали 6 місяців — після занять, у вихідні дні, інколи по 14 годин на добу. Збирали автомобіль, бувало, до третьої години ночі, щоб вкластися у визначений термін. ЛТА — це фактично багі, може застосовуватись для дозорно-розвідувальних дій, спеціальних операцій, вог­не­вої під­тримки під­розділів, ло­гістики, евакуації поранених, коригування вогню, патрулювання і як командно-штабне ав­то. Машина з турбодизелем мо­же розвивати швид­кість до 130 км/год., долати кру­тосхили 45 градусів, — відзначають творці новинки. — Маневреність і швидкість — головне, адже чим швидше ти їдеш, тим важче в тебе вцілити. Наш ЛТА швидко реагує на ситуацію та максимально малопомітно працює у тилу ворога».

Створили своє, українське, і краще за зарубіжні аналоги! Конструкторське студентське бюро ВНТУ набирає обертів, буде ще не один проект. Нині проводяться міжвідомчі випробування ЛТА, військові зацікавлені у його модифікації.







Джерело: 33kanal.com