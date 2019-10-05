Бойовий автомобіль створили вінницькі науковці й студенти
Максимальна маневреність і мінімальна маса — саме така основна характеристика першого, створеного у Вінницькому національному технічному університеті, легкого тактичного автомобіля ЛТА
Його спроектували студенти і науковці, що працюють у навчально-науковому центрі розвитку технічного забезпечення Збройних сил України, керівник — кандидат технічних наук Леонід Коваль, у співпраці з фахівцями компанії «Техімпекс» на замовлення однієї з силових структур України. Створювали ЛТА на базі волонтерських авто типу «Пегас», які розробив та виготовив Юрій Берко. Він і став керівником проекту.
У команді працювали кандидати технічних наук ВНТУ Олександр Манжілевський і Олександр Поліщук, найактивніші студенти — Микола Бурдейний, Віталій Кудраш і Сергій Скальський. А виготовили бойовий автомобіль на базі університетського навчально-виробничого комплексу «Модуль».
«Це була титанічна робота! Працювали 6 місяців — після занять, у вихідні дні, інколи по 14 годин на добу. Збирали автомобіль, бувало, до третьої години ночі, щоб вкластися у визначений термін. ЛТА — це фактично багі, може застосовуватись для дозорно-розвідувальних дій, спеціальних операцій, вогневої підтримки підрозділів, логістики, евакуації поранених, коригування вогню, патрулювання і як командно-штабне авто. Машина з турбодизелем може розвивати швидкість до 130 км/год., долати крутосхили 45 градусів, — відзначають творці новинки. — Маневреність і швидкість — головне, адже чим швидше ти їдеш, тим важче в тебе вцілити. Наш ЛТА швидко реагує на ситуацію та максимально малопомітно працює у тилу ворога».
Створили своє, українське, і краще за зарубіжні аналоги! Конструкторське студентське бюро ВНТУ набирає обертів, буде ще не один проект. Нині проводяться міжвідомчі випробування ЛТА, військові зацікавлені у його модифікації.
Джерело: 33kanal.com