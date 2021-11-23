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    На Закарпатті можливі затримки на кордоні з Угорщиною

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    На кордоні з Угорщиною можливі затримки при оформленні<br /><br /> - На Закарпатті можливі затримки на кордоні з Угорщиною
    На кордоні з Угорщиною можливі затримки при оформленні

    Фото: facebook.com/DPSUkraine

    КПП кілька годин працюватимуть із перебоями через оновлення бази даних

    На контрольно-пропускних пунктах (КПП) на кордоні з Угорщиною в ніч на 24 листопада можливі затримки при оформленні документів. Причина – оновлення бази даних угорською стороною. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

    «Згідно з інформацією, що надійшла від угорських колег, 24.11.2021 року в автомобільних пунктах пропуску на українсько-угорському кордоні буде здійснено оновлення бази даних системи прикордонного руху», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що затримки з оформленням документів можливі в період з 00:30 до 07:30 за Києвом.

    Прикордонники попросили учасників міжнародного руху враховувати цю інформацію при плануванні поїздки в Угорщину.

    Нагадаємо, раніше контрольний пункт Косино–Барабаш на кордоні з Угорщиною відновив роботу в четвер, 22 жовтня. Через КПВВ пропускають лише в 30-кілометрову прикордонну зону на територію Угорщини.

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    Теги: прикордонники Закарпаття Угорщина
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    На Закарпатті можливі затримки на кордоні з Угорщиною