На Закарпатті можливі затримки на кордоні з Угорщиною

На кордоні з Угорщиною можливі затримки при оформленні

КПП кілька годин працюватимуть із перебоями через оновлення бази даних

На контрольно-пропускних пунктах (КПП) на кордоні з Угорщиною в ніч на 24 листопада можливі затримки при оформленні документів. Причина – оновлення бази даних угорською стороною. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

«Згідно з інформацією, що надійшла від угорських колег, 24.11.2021 року в автомобільних пунктах пропуску на українсько-угорському кордоні буде здійснено оновлення бази даних системи прикордонного руху», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що затримки з оформленням документів можливі в період з 00:30 до 07:30 за Києвом.

Прикордонники попросили учасників міжнародного руху враховувати цю інформацію при плануванні поїздки в Угорщину.

Нагадаємо, раніше контрольний пункт Косино–Барабаш на кордоні з Угорщиною відновив роботу в четвер, 22 жовтня. Через КПВВ пропускають лише в 30-кілометрову прикордонну зону на територію Угорщини.

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