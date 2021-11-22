У «Борисполі» прикордонники виявили в африканця підроблені документи

Громадянин Кот-д'Івуару купив підроблені документи за $8 тис.

У міжнародному аеропорту «Бориспіль» громадянин Кот-д'Івуару надав на паспортний контроль закордонний паспорт із візовою етикеткою Іспанії та ІD-картку Франції, які містили ознаки повної підробки. Про це повідомляють прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ».

У ході опитування встановлено, що чоловік прибув в Україну для транзитного проїзду до Португалії.

Африканець придбав візову етикетку за $3 тис. та ID-картку за $5 тис. у Сенегалі.

Прикордонники заборонили порушнику в'їзд на територію України терміном на три роки.

У серпні прикордонники затримали в аеропорту «Бориспіль» іноземця, який був у міжнародному розшуку.

Минулого тижня Державна прикордонна служба України попередила спробу іноземних громадян з Близького Сходу потрапити в Україну з Республіки Білорусь.

До слова, уряд виділив понад 20 млн на колючий дріт для кордону з Білоруссю.