Путін нагородив главу МЗС Угорщини Сіярто орденом Дружби

Путін нагородив главу МЗС Угорщини Петера Сіярто орденом Дружби за внесок у відносини двох країн

Сіярто отримав нагороду за великий внесок у розвиток відносин країна та промислово-інвестиційного співробітництва

Президент Росії Володимир Путін нагородив главу Міністерства закордонних справ Угорщини Петера Сіярто орденом Дружби за внесок у відносини двох країн. Відповідний указ опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

Згідно з наказом, Сіярто отримав нагороду за великий внесок у розвиток відносин країна та промислово-інвестиційного співробітництва.

«За великий внесок у розвиток російсько-угорських відносин та промислово-інвестиційного співробітництва нагородити Сіярто Петера – міністра зовнішньоекономічних зв'язків та закордонних справ Угорщини», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, Сіярто відомий своїми скандальними й подекуди антиукраїнськими заявами. Зокрема, він звинуватив Україну у тому, що вона, нібито, втручається у внутрішні справи Угорщини під час підписання газового контракту з Росією.

Крім того, орденом Дружби було також нагороджено професора трансплантології Імперського коледжу Лондона Надей Хакім – за великий внесок у розвиток дружби, співробітництва та взаєморозуміння між народами Росії та Великої Британії.

27 вересня міністр закордонних справ Петер Сіярто та представники російського газового монополіста «Газпром» у Будапешті підписали нову довгострокову угоду про постачання газу в Угорщину. Згідно з документом, Будапешт отримуватиме від «Газпрому» 4,5 млрд кубометрів газу на рік в обхід України.

Україна розкритикувала дії Угорщини. Зокрема, Київ у відповідь вирішив перенести зустріч з угорцями та звернутися до Європейської комісії. Натомість глава МЗС Угорщини Петер Сіярто звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи після критики газового контракту з російським «Газпромом».

Також ЄС перевірить скандальний газовий контракт Угорщини та Росії.

Як відомо, з 1 жовтня «Газпром» зупинив транзит природного газу територією України у напрямку Угорщини.

Згодом голова правління НАК «Нафтогазу України» Юрій Вітренко заявив, що вважає, що зупинка транзиту газу з Росії в Угорщину через територію України має стати підставою для накладання санкцій на «Північний потік – 2».

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