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    Ситуація на польсько-білоруському кордоні й досі напружена (фото)

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    Спроби мігрантів перетнути кордон не припиняються - Ситуація на польсько-білоруському кордоні й досі напружена (фото)
    Спроби мігрантів перетнути кордон не припиняються
    фото: Straz_Graniczna/twitter.com

    Вночі одну з прикордонних ділянок відвідав польський прем’єр

    Упродовж вихідних ситуація на білорусько-польському кордоні залишалася напруженою. Про це Прикордонна служба Польщі повідомила на Twitter.

    Чергові спроби прорватися через кордон фіксувалися у ніч із суботи на неділю, коли на ділянці, що охороняється прикордонною заставою в Черемші, група з близько 100 агресивно налаштованих іноземців, доставлених на кордон білоруськими службами, намагалася прорватися до Польщі. Польські прикордонники запобігли цій спробі.

    У ніч із неділі на понеділок спроби мігрантів незаконно перетнути білорусько-польський кордон тривали.

    Тієї ж ночі одну з прикордонних ділянок відвідав голова уряду Польщі Матеуш Моравецький. Урядовець ознайомився із поточною ситуацією та оперативними заходами польських прикордонників із протидії спробам мігрантів незаконно вторгнутися на територію Польщі. Він оцінив ситуацію на кордоні як контрольовану, однак вчергове наголосив на небезпеці для європейських країн через інспіровану РФ та Білоруссю міграційну кризу.

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    Ситуація на польсько-білоруському кордоні й досі напружена (фото)
    Ситуація на польсько-білоруському кордоні й досі напружена (фото)
    Ситуація на польсько-білоруському кордоні й досі напружена (фото)
    Ситуація на польсько-білоруському кордоні й досі напружена (фото)
    фото: Матеуш Моравецький/Twitter

    «Ми є свідками спроби змінити наявний порядок безпеки. Зосередження російських військ на кордоні з Україною та шантаж Молдови газом – це червона тривога для ЄС. Ще є час, щоб уникнути катастрофи. Я дякую прем’єр-міністрам LT, LV та EE за Єдність», – написав згодом Матеуш Моравецький на Twitter.

    Нагадаємо, у неділю прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас подякувала в Польщі за захист зовнішніх кордонів НАТО і ЄС та заявила про необхідність посилення санкцій щодо самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

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    Теги: прикордонники Білорусь Польща кордон
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    Ситуація на польсько-білоруському кордоні й досі напружена (фото)