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    На Закарпатті під час робіт землею присипало трьох людей

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    У Закарпатській області під час проведення земляних робіт засипало трьох осіб - На Закарпатті під час робіт землею присипало трьох людей
    У Закарпатській області під час проведення земляних робіт засипало трьох осіб
    Фото: Управління ДСНС України у Закарпатській області

    Надзвичайники врятували двох людей

    У понеділок, 23 серпня, місті Перечин Закарпатської області під час робіт з укріплення фундаменту стався сзув ґрунту. Землею присипало трьох людей. Двох із них витягли живими рятувальники, ще одна жінка - задихнулася. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    «Повідомлення про подію надійшло до рятувальників 23 серпня о 17:53. З'ясувалось, що під час проведення земляних робіт з укріплення фундаменту житлового будинку на території приватного домоволодіння у м. Перечин на вул. Бабича стався зсув ґрунту. В результаті цього засипало трьох осіб», - зазначили в ДСНС.

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    На Закарпатті під час робіт землею присипало трьох людей
    На Закарпатті під час робіт землею присипало трьох людей
    На Закарпатті під час робіт землею присипало трьох людей
    Фото: Управління ДСНС України у Закарпатській області

    Рятувальники, що прибули на місце, разом з місцевим населенням, вивільнили чоловіка і жінку та передали до рук лікарів. Ще одна жінка загинула.

    До слова, «Укравтодор» тимчасово обмежив рух на одній зі смуг траси М-19 на кордоні з Румунією, тому що через зсуви дорожнє покриття на трасі деформувалося.

    Також державна дорожня адміністрація Молдови (ASD) попередила про обмеження руху на ділянці траси М1, яка з'єднує Україну та Румунію. Планується, що вона буде перекритою до червня 2022 року.

    Теги: державна служба ДСНС Закарпаття рятувальники жінка час
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    На Закарпатті під час робіт землею присипало трьох людей