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    У Чорногорії проходить чемпіонат з ліні (відео)

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    Учасники фестивалю ліні відлежують боки уже 52 години - У Чорногорії проходить чемпіонат з ліні (відео)
    Учасники фестивалю ліні відлежують боки уже 52 години
    Фото: Etno selo Montenegro/Facebook

    Правила змагання дуже прості: потрібно просто лежати на покривалі та не вставати як можна довше

    Кілька днів тому в чорногорському етно-селі Брезно стартував чемпіонат із ліні. Організатори конкурсу заявляють, що це найпростіший спосіб у житті заробити гроші. Переможець найбільш ледачого конкурсу отримає приз у розмірі 300 євро, ідеться на сторінці села у Facebook.

    Правила змагання дуже прості: потрібно просто лежати на покривалі та не вставати як можна довше. Раз у вісім годин дозволяється відвідати туалет. Весь інший час учасники чемпіонату можуть читати, спати, спілкуватися. У цьому році ці змагання проходять в десятий раз.

    Рекорд ліні на турнірі належить чорногірці Мілці Додеровіч. Вона змогла пролежати 49 годин. Позаторішній переможець (у 2020 році змагання не проводилося через коронавірус) Марко Джурович ледарював 37 годин.

    Цьогорічні учасники вже відлежуть боки 52 години, змагання ще не завершено.

    Раніше повідомлялося, що міжнародні змагання військових Warrior Games – 2021 в Орландо (Флорида, США) скасували через Covid-19. У них вперше мали взяти участь українські бійці та ветерани.

    Теги: США гроші рекорд Флорида Facebook час коронавірус
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    У Чорногорії проходить чемпіонат з ліні (відео)