Успіхи України за 30 років вражають – віцепрезидент Єврокомісії

Україна стала на шлях демократії, каже парламентар

Віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс зазначив, що упродовж останніх 30 років Україна подолала авторитаризм та стала на шлях демократії. Про це Валдіс Домбровскіс сказав під час оголошення заяв для преси спільно з Денисом Шмигалем.

«Останні три десятиліття Україна потерпала від політичної нестабільності, турбулентності та, впродовж останніх років, від російської агресії. Однак очевидно одне – Україна успішно подолала авторитаризм та стала на шлях демократії, і її успіхи упродовж цих тридцяти років вражають», – заявив Домбровскіс.

Окрім того, віцепрезидент ЄК привітав ухвалення Верховною Радою законів щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів та про Вищу раду правосуддя з рекомендаціями Венеційської комісії.

Домбровскіс також відзначив, що впровадження угоди про Зону вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом мало наслідком зростання спільного товарообігу майже на 50% протягом перших п'яти років, у результаті ЄС став найбільшим торговельним партнером України.

Європейський високопосадовець також наголосив, що Україна стала першою країною за межами ЄС для якої було затверджено сертифікати щеплення від коронавірусу.

Нагадаємо, раніше виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс сказав, що в Європейському союзі вважають, що в Україні процес реформ, незважаючи на помітний прогрес, продовжує гальмувати корупція.