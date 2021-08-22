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    Із Азовського моря зникає бичок. Фахівець пояснив причину

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    На відміну від медуз, бичку від підвищення мінералізації води некомфортно - Із Азовського моря зникає бичок. Фахівець пояснив причину
    На відміну від медуз, бичку від підвищення мінералізації води некомфортно
    Фото: protvaryn.com

    У Бердянську є пам'ятник «Бичкові-годувальнику», під час Другої світової ця риба рятувала місто від голоду

    У Бердянську є пам'ятник «Бичкові-годувальнику», під час Другої світової ця риба рятувала місто від голоду. Але азовського бичка з кожним роком стає все менше і менше. Що стало причиною такого явища – у інтерв’ю «Главкому» пояснив керівник гідрогеологічного управління об'єднання «Приазовкурорт» системи «Укрпрофоздоровниця» Ігор Соклаков.

    «На відміну від медуз, бичку від підвищення мінералізації води некомфортно. Популяція ще зберігається, але вона в пригніченому стані. Будемо сподіватися, що бички адаптуються згодом до більш солоної води. А поки що риби менше, відповідно – водоростям вільніше», – зауважив фахівець.

    Ігор Соклаков також зазначив, що зараз помітно більше з'являється пеленгаса – риби, раніше для Азовського моря невластивої. Це спеціально акліматизована за радянських часів далекосхідна кефаль, для Чорного моря. «Що ж, природа не терпить порожнечі. Колись у нас і осетер був», – сказав науковець.

    Також фахівець розповів, чому медузи атакують Азовське узбережжя.

    Крім того, експерт пояснив, чому на Азові зникають лимани і коси. Винне глобальне потепління, яке спричинило зміну рози вітрів. І це впливає на руйнівні процеси на узбережжі.

    Раніше «Главком» писав, що робити з горами медуз, яких викидає на азовські пляжі? Світовий досвід.

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    Теги: вода пляжі місто риба час природа
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    Із Азовського моря зникає бичок. Фахівець пояснив причину