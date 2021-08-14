На кордоні з Румунією стався зсув. Рух на трасі обмежено

Через зсуви при влаштуванні дренажної системи на околиці села Грушівки, дорожнє полотно деформувалося

«Укравтодор» тимчасово обмежив рух на одній зі смуг траси М-19 на кордоні з Румунією, тому що через зсуви дорожнє покриття на трасі деформувалося. Про це повідомляє «Укравтодор».

«З метою зменшення динамічності зсувних процесів, на лівій смузі траси М-19 тимчасово обмежуємо рух транспортних засобів», – йдеться в повідомленні.

На мапі - https://goo.gl/maps/5S7dYzzieDu45JqZA

У службі зазначили, що через зсуви при влаштуванні дренажної системи на околиці села Грушівки, дорожнє полотно деформувалося.

«Уже встановлено попереджувальні знаки, які інформують водіїв про наближення до небезпечної ділянки дороги й огороджене місце просідання дорожнього полотна», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в Міністерстві інфраструктури визначили список доріг, які можуть будувати за рахунок приватних інвестицій. Саме ці дороги у найближчому майбутньому можуть стати платними.

Також державна дорожня адміністрація Молдови (ASD) попередила про обмеження руху на ділянці траси М1, яка з'єднує Україну та Румунію. Планується, що вона буде перекритою до червня 2022 року.