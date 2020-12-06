На Закарпатті внаслідок наїзду легковика загинув підліток

Внаслідок наїзду, 16-річний хлопець отримав важкі травми та помер дорогою до лікарні

Підліток, імовірно, впав з гужової повозки, що рухалася в попутному з авто напрямку

У селищі Чинадієво Мукачівського району, водій автомобіля Volkswagen Touran здійснив наїзд на 16-річного хлопця. Від отриманих травм неповнолітній помер дорогою до лікарні. За фактом автопригоди відкрито кримінальне провадження. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП у Закарпатській області.

Так, 5 грудня, близько 11-ої години у селищі Чинадієво Мукачівського району сталася дорожньо-транспортна пригода.

Як попередньо встановили поліцейські, 52-річний водій автомобіля Volkswagen Touran здійснив наїзд на підлітка, який, імовірно, впав з гужової повозки, що рухалася попереду в попутному з автомобілем напрямку.

Внаслідок наїзду, 16-річний хлопець отримав важкі травми та помер дорогою до лікарні.

Водія освідчили, за кермом він перебував тверезий.

«За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Транспортні засоби поміщені на арештмайданчик відділення поліції. В ході слідства поліцейські встановлять всі обставини та причини цієї ДТП», – зазначили правоохоронці.

Як повідомлялося, на Луганщині в ДТП загинув боєць батальйону Луганськ-1. Ще троє людей потрапили до лікарні.

Нагадаємо, пізно ввечері на Кільцевій дорозі в Києві мікроавтобус врізався в бетонозмішувач. Аварія сталася у напрямку проспекту Академіка Палладіна.