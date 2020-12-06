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    Новини

    У Києві під колесами автівки загинув пішохід: фото

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    У Києві під колесами автівки загинув пішохід - У Києві під колесами автівки загинув пішохід: фото
    У Києві під колесами автівки загинув пішохід
    Фото: Вартові.Еспресо

    Від удару пішохода відкинуло на газон

    У Святошинському районі столиці під колесами автомобіля загинув пішохід, який порушив правила дорожнього руху.

    Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

    За словами очевидців – чоловік, нібито йшов проїзною частиною назустріч автівкам.

    Для водія ВАЗ поява людини на цій ділянці була несподіваною. Уникнути наїзду не вдалось. Від удару пішохода відкинуло на газон. Чоловік отримав смертельні травми, загинув на місці ДТП.

    Обставини автопригоди з'ясовує слідчо-оперативна група.

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    У Києві під колесами автівки загинув пішохід: фото
    У Києві під колесами автівки загинув пішохід: фото
    У Києві під колесами автівки загинув пішохід: фото
    У Києві під колесами автівки загинув пішохід: фото
    У Києві під колесами автівки загинув пішохід: фото
    Фото: Вартові.Еспресо

    До слова, на Луганщині в ДТП загинув боєць батальйону Луганськ-1. Ще троє людей потрапили до лікарні.

    А пізно ввечері на Кільцевій дорозі в Києві мікроавтобус врізався в бетонозмішувач. Аварія сталася у напрямку проспекту Академіка Палладіна. 

    Теги: ДТП Київ аварія чоловік
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