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    У світі

    Суд у Японії заборонив запуск двох атомних реакторів

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    Обидва ядерні реактори залишалися відключеними для планової перевірки - Суд у Японії заборонив запуск двох атомних реакторів
    Обидва ядерні реактори залишалися відключеними для планової перевірки

    Рішення суд ухвалив за позовом поданим майже 130 громадянами

    Суд у Японії скасував дозвіл Комісії з ядерного регулювання на експлуатацію ядерних реакторів №3 і №4 на АЕС «Оі» в префектурі Фукуї на узбережжі Японського моря.

    Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на NHK.

    Рішення ухвалив Окружний суд Оска за позовом, поданим майже 130 громадянами.

    Позивачі заявили, що влада недооцінила можливий землетрус максимальної сили, який може статися поблизу АЕС. При цьому регулятор стверджував, що його прогноз є належним.

    Обидва ядерні реактори залишалися відключеними для планової перевірки.

    Винесене судом рішення не набуде чинності, якщо влада його оскаржать.

    Це перше подібне рішення відтоді, як у Японії посилилося регулювання після аварії на АЕС «Фукусіма-1» у 2011 році.

    Аварія на АЕС »Фукусіма-1» сталася у березні 2011 року, коли через удар цунамі на станції вийшли з ладу системи енергопостачання і охолодження.

    У результаті у трьох енергоблоках розплавилося паливо, яке пропекло захисні корпуси реакторів. Значні території в Японії зазнали радіоактивного забруднення, з району розташування станції довелося евакуювати десятки тисяч людей.

    Катастрофа на «Фукусіма-1» стала найбільшою в історії після аварії на Чорнобильській АЕС 1986 року.

    Нагадаємо, 15 жовтня число загиблих в результаті тайфуну «Хагібіс», який обрушився на Японію, зросло до 66 осіб. В багатьох районах Японії протягом двох днів випало до 40% щорічної норми опадів.

    Як повідомлялося, Японія збирається скинути в океан радіоактивну воду з Фукусіми.

    Теги: суд катастрофа Японія АЕС аварія землетрус цунамі влада
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