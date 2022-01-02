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    На Закарпатті зник чоловік: його шукають уже тиждень (фото)

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    Артем Сокол зник у районі села Кам'яниця - На Закарпатті зник чоловік: його шукають уже тиждень (фото)

    Артем Сокол зник у районі села Кам'яниця

    фото: Голос Карпат

    Місцезнаходження зниклого невідоме із 26 грудня 2021 року

    У Закарпатській області шукають зниклого безвісти 34-річного місцевого жителя Артема Сокола. Про це повідомляє видання «Голос Карпат».

    Чоловік зник безвісти 26 грудня – він не повернувся додому із села Кам'яниця. За словами місцевих мешканців, він пішов у магазин, і відтоді рідні з ним втратили зв'язок.

    Прикмети: зріст 178 см, був одягнений у чорне коротке пальто, сіру шапку, джинси та чорне взуття.

    Пошукові групи з-поміж рідних, друзів та колег зниклого оглядали територію за всіма ймовірними його маршрутами руху в районі населених пунктів Кам'яниця, Невицьке, Оноківці, Оріхівиця, дачні масиви, береги річки Уж, лісових стежок та доріг за маршрутом Дубки – дачний масив Шахта.

    Точної інформації про місце зникнення чоловіка та про його поточне місце перебування немає – пошуки закінчилися без результатів. Рідні та близькі Артема Сокола звертаються до всіх, хто може володіти будь-якою інформацією щодо зникнення чоловіка.

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    Теги: шахта Закарпаття чоловік магазин
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    На Закарпатті зник чоловік: його шукають уже тиждень (фото)