Рятувальники презентували застосунок для безпеки туристів у горах: як він працюватиме

Інноваційна система покликана забезпечити доступ до інформації про місцезнаходження туристичних та пошуково-рятувальних груп у горах

В Україні запрацювала система GРS-моніторингу для вдосконалення безпеки туристів, а також мобільний застосунок «Порятунок в горах», який призначений для передачі сигналів SOS з географічними координатами при виникненні надзвичайних подій в гірській місцевості. Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області.

Презентація застосунку/ фото: dsns.gov.uа

Зазначається, що система GРS-моніторингу для вдосконалення безпеки туристів – це інноваційна система, першочергове завдання якої забезпечити доступ до інформації про місцезнаходження туристичних та пошуково-рятувальних груп, зокрема, в умовах погіршеного покриття мобільних операторів.

«Дана система передбачає підвищення рівня безпеки в гірському туризмі та вдосконалення системи управління підрозділами при організації пошуково-рятувальних заходів», – йдеться у повідомленні.

Складається система GРS-моніторингу з апаратно-програмного комплексу оперативного управління силами та засобами, автоматизованої системи прийому та опрацювання повідомлень про надзвичайні події, а також мобільного застосунку на ОС Android та iOS «Порятунок в горах».

Апаратний комплекс системи/ фото: dsns.gov.uа

Функціонал даного застосунку дозволяє верифікованим користувачам при потраплянні в складні ситуації у гірській місцевості одним натиском відправляти до гірської пошуково-рятувальної служби повідомлення про надзвичайні ситуації з точними координатами місця події.

Додаток наразі доступний на сайті ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області у розділі «реєстрація туристичних груп», а вже за декілька днів його можна буде завантажити із Play Market.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Карпатах на сніголавинній станції, розташованій на горі Пожижевська, вже насипало 45 см снігу. Про це повідомив відділ гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентрузазначив про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах.

Зазначимо, напередодні рятувальники знайшли у Карпатах тіло зниклого 4 грудня туриста.

Нагадаємо, 4 грудня троє туристів каталися на снігоходах в районі полонини Руна Тур’є-Реметівської територіальної громади Ужгородського району, втратили орієнтир на місцевості та заблукали.

5 грудня рятувальники знайшли двох туристів, які заблукали у Карпатах.

Зранку 7 грудня до пошуків туриста було залучено 49 осіб та 11 одиниць техніки від гірських пошуково-рятувальних відділень ДСНС Закарпаття та Спеціального центру швидкого реагування міста Дрогобич. Також до пошуків долучалися патрульні поліцейські та волонтери.

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