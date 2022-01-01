На Закарпатті у новорічну ніч трактор задавив чоловіка

На Закарпатті у новорічну ніч трактор розчавив чоловіка

Від отриманих травм чоловік помер на місці аварії

Поблизу с.Тур’я Ремети Закарпатської області в новорічну ніч чоловіка переїхав трактор. Він помер на місці ДТП. Про це повідомляє Закарпатський територіальний центр екстреної медичної допомоги.

Відомо, що трактор збив 45-річного місцевого жителя. Йому одразу викликали медиків. Проте від отриманих травм чоловік помер на місці аварії.

«Травми які отримав 45-річний потерпілий, були несумісні із життям», – йдеться у повідомленні.

Причини та обставини ДТП встановлює поліція.

Загалом у новорічну ніч на Закарпатті зафіксована рекордна кількість звернень полінії «103» – загалом протягом доби до центральної оперативної диспетчерської Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги надійшло 949 дзвінків.

До слова, у Дніпрі поліція затримала водія, який в стані алкогольного сп'яніння спричинив ДТП із чотирма автівками.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження отримали водій та двоє пасажирів транспортного засобу Volkswagen Golf, серед яких хлопчик 2020 року народження. Їх доставлено до лікарні.

Як повідомлялося, 31 грудня вранці на Бориспільській трасі сталися декілька ДТП, в яких зіткнулися десятки автівок.