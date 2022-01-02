Поліцейські розшукали трирічну дівчинку, яку мама «забула» на прогулянці

Жінка просто залишила малечу знайомому і повернулася додому

У Харкові поліцейські розшукали трирічну дівчинку, яку мати під час прогулянки залишила на іншого чоловіка, а сама пішла додому додому.

До правоохоронців звернулася бабуся дитини, повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

«Бабуся розповіла, що її донька пішла на прогулянку із дівчинкою, але повернулась додому сама. На запитання, де маленька дитина, та повідомила, що залишила її знайомому», – ідеться у повідомленні.

Дитину шукали усім особовим складом управління поліції Московського району з черговими патрульними. Дівчинку знайшли менш ніж за дві години біля станції метро «Студентська». Вона була з 40-річним чоловіком, який розшукував матір.

Дитину передали медикам, жінку ж можуть притягнути до адміністративної відповідальності та виписати штраф за невиконання батьківських обов'язків.

Раніше уманчанин залишив семирічну доньку на трасі біля лісу. Він забирав будівельні матеріали на узбіччі траси. Частина не влізла до салону, як і дитина. Дорослий чоловік прийняв рішення залишити 7-річну доньку на дорозі, аби вона приглянула за речами поки він відвезе частину до Умані та не повернеться за нею.