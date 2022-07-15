На Одещині чоловік під час купання в морі підірвався на міні (фото)

Надзвичайна подія сталася у курортному селищі Білгород-Дністровського району

На Одещині під час купання в морі внаслідок вибуху загинув чоловік. Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь», а також у пресслужбі поліції Одеської області.

«У прибережних водах одного з пляжів Одещини стався вибух. Ігноруючи застереження і заборону, нехтуючи заходами безпеки, місцевий житель вирішив поплавати в морі. Зайшовши в воду, чоловік підірвався на невідомому пристрої. Внаслідок вибуху сталася травматична ампутація голови», – розповіли у командуванні.

У соціальних мережах користувачі повідомляють, що надзвичайна подія сталася у курортному селищі Білгород-Дністровського району. Очевидці стверджують, що потерпілий сьогодні святкував день народження.

Як раніше повідомлялося, до берега в Одеській області після шторму приплила ворожа морська міна.