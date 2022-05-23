На Чернігівщині тракторист підірвався на вибуховому пристрої (фото)

Водій загинув на місці

Сьогодні, 23 травня, проводячи польові роботи на Чернігівщині, тракторист наїхав на вибуховий пристрій. Водія не вдалося врятувати. Про це повідомляє ДСНС України.

Відомо, що повідомлення про вибух на лінію 101 надійшло 23 травня о 17:34. При цьому вказувалося на поле біля села Киїнка Чернігівського району.

Там виявили водія трактора, який під час проведення польових робіт наїхав на вибуховий пристрій. Його у важкому стані каретою швидкої медичної допомоги було госпіталізовано до лікарні. Проте від отриманих травм чоловік помер.

Піротехніки ДСНС разом з вибухотехніками Національної поліції перевірили прилеглу місцевість на наявність інших вибухонебезпечних предметів і виявили ще одну протитанкову міну ТМ-62М.

«Пам'ятайте! Проїзд необстеженими польовими, лісовими дорогами або ділянками може коштувати вам життя», – акцентували у ДСНС України.

Нагадаємо, кілька днів тому на Київщині тракторист підірвався на міні в полі.

Раніше на Київщині двоє чоловіків підірвалися на протипіхотній міні.

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