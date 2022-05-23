  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    На Чернігівщині тракторист підірвався на вибуховому пристрої (фото)

    Польові роботи закінчилися трагедією - На Чернігівщині тракторист підірвався на вибуховому пристрої (фото)

    Польові роботи закінчилися трагедією

    фото: ДСНС

    Водій загинув на місці

    Сьогодні, 23 травня, проводячи польові роботи на Чернігівщині, тракторист наїхав на вибуховий пристрій. Водія не вдалося врятувати. Про це повідомляє ДСНС України.

    Відомо, що повідомлення про вибух на лінію 101 надійшло 23 травня о 17:34. При цьому вказувалося на поле біля села Киїнка Чернігівського району.

    Там виявили водія трактора, який під час проведення польових робіт наїхав на вибуховий пристрій. Його у важкому стані каретою швидкої медичної допомоги було госпіталізовано до лікарні. Проте від отриманих травм чоловік помер.

    Піротехніки ДСНС разом з вибухотехніками Національної поліції перевірили прилеглу місцевість на наявність інших вибухонебезпечних предметів і виявили ще одну протитанкову міну ТМ-62М.

    «Пам'ятайте! Проїзд необстеженими польовими, лісовими дорогами або ділянками може коштувати вам життя», – акцентували у ДСНС України.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Польові роботи закінчилися трагедією. фото: ДСНС
    Польові роботи закінчилися трагедією. фото: ДСНС
    Польові роботи закінчилися трагедією. фото: ДСНС
    Польові роботи закінчилися трагедією. фото: ДСНС

    Нагадаємо, кілька днів тому на Київщині тракторист підірвався на міні в полі.

    Раніше на Київщині двоє чоловіків підірвалися на протипіхотній міні.

    Читайте також:
    Теги: вибух росія окупанти ДСНС війна Чернігівщина водій Україна чоловік окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Чернігівщині тракторист підірвався на вибуховому пристрої (фото)