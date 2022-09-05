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На Запоріжжі мер втрапив у скандал через гулянку на робочому місці (фото, відео)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
На Запоріжжі мер втрапив у скандал через гулянку на робочому місці (фото, відео)
Міський голова Долинської влаштував вечірку в кабінеті
фото з соцмереж

Думки містян черех вчинок Звіздовського розділилися

У місті Долинська Запорізької області міський голова Євгеній Звіздовський після благодійного концерту, ймовірно, влаштував вечірку з артистами у робочому кабінеті. Очільник громади відмовився підтверджувати, чи спростовувати ситуацію. Про це стало відомо з відео та фото, які в мережі Instagram опублікувала учасниця дійства – співачка Андріана.

Довкола кадрів вже розгорілася дискусія. Мовляв, у Україні війна, а в цей час голова Долинської міської ради влаштовує гучну вечірку просто в приміщенні міської ради. Однак інші користувачі підтримали міського голову. Мовляв, це не має значення, оскільки за рахунок благодійного концерту зібрали 150 тис. грн. для ЗСУ.

У свою чергу, Євгеній Звіздовський відмовився коментувати ситуацію, ні підтвердивши, ні спростувавши справжність фото та відео і чи дійсно це було у його кабінеті. Про це написало видання «Гречка».

«Якщо уважно подивитися відео, то там все зрозуміло. Немає від мене що коментувати. Моя позиція і так зрозуміла», – відповів очільник Долинської. На питанні «Яка саме його позиція?» Євгеній Звіздовський припинив телефонну розмову. 

Нагадаємо, днями радник керівника Офісу президента України Сергій Лещенко відреагував на скандал через відео його танців на вечірці. Він попросив вибачення в українців та запевнив, що до цієї вечірки здійснив декілька поїздок у зону бойових дій.

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Теги: відео війна гречка скандал співачка Запоріжжя

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