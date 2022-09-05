Головна Світ Соціум
search button user button menu button

«Голод біля дверей». ООН відзначилася скандальною заявою про війну в Україні

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
«Голод біля дверей». ООН відзначилася скандальною заявою про війну в Україні
Гріффітс цинічно заявив, що через Україну страждають інші країни 
фото: Associated Press

Глава ООН з гуманітарних питань вважає, що геноцид українців «забирає надто багато уваги» світу

Організація Об’єднаних Націй каже, що в Сомалі «голод на порозі» і вже до кінця року охопить південний регіон країни. Глава гуманітарної служби ООН Мартін Гріффітс сказав журналістам, що він був «вражений до глибини душі за останні кілька днів» під час візиту до Сомалі, під час якого він став свідком голодуючих немовлят, надто слабких, щоб плакати. Вторгнення Росії в Україну було описано як катастрофа для Сомалі, яка страждає від нестачі гуманітарної допомоги, оскільки міжнародні донори зосереджуються на Європі. Про це йдеться в статті Daily Mail.

«Україна окупувала наратив», – сказав Гріффітс, маючи на увазі, що тема війни в Україні буцімто відволікає забагато уваги світової спільноти від інших проблем. 

Сомалі також отримувало щонайменше 90% своєї пшениці з Росії та України до війни і сильно постраждало від дефіциту та різкого зростання цін на продукти харчування.

Це зовсім не дотягує до офіційного оголошення голоду в Сомалі, оскільки тисячі людей гинуть від історичної посухи, яка посилилася наслідками війни в Україні, пише видання.

Офіційне оголошення голоду є рідкістю і є попередженням про те, що допомога надійшла занадто пізно. Щонайменше 1 млн людей у Сомалі були вимушені переселитися через найсильнішу посуху за останні десятиліття, спричинену зміною клімату, яка також торкнулася Ефіопії та Кенії.

«Офіційне оголошення голоду принесе вкрай необхідне фінансування. Але на жаль, для моменту оголошення голоду вже занадто пізно», – заявили у Всесвітній продовольчій програмі ООН.  

Нагадаємо, країна-терористка РФ намагалася шантажувати світ, блокуючи вивезення зерна з України. 

Читайте також:

Теги: катастрофа геноцид продукти Сомалі фінансування Україна харчування

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Понад 30 країн, які є нетто-імпортерами пшениці, покладаються на Росію та Україну...
Чому війна в Україні означає голод на планеті? Пояснює Bloomberg Війна і бізнес
4 серпня, 21:30
Близько 40 млн людей у світі зіткнуться із серйозними продовольчими проблемами, причиною яких є агресії Росії проти України
Скільки людей голодуватиме через війну в Україні: вражаюча цифра від посла США
6 серпня, 11:14
Місто Маріуполь було майже повністю зруйноване внаслідок російських обстрілів
Жителі окупованого Маріуполя влаштували голодний бунт
30 серпня, 19:10

Соціум

У Китаї стався потужний землетрус, десятки загиблих (фото)
У Китаї стався потужний землетрус, десятки загиблих (фото)
«Голод біля дверей». ООН відзначилася скандальною заявою про війну в Україні
«Голод біля дверей». ООН відзначилася скандальною заявою про війну в Україні
Податкова у Франції використовує штучний інтелект для пошуку незадекларованих басейнів
Податкова у Франції використовує штучний інтелект для пошуку незадекларованих басейнів
Вибух біля посольства РФ у Афганістані: Москва повідомила про жертви
Вибух біля посольства РФ у Афганістані: Москва повідомила про жертви
Скандал у Мельбурні. Художник зафарбував мурал, який обурив українців
Скандал у Мельбурні. Художник зафарбував мурал, який обурив українців
У Кабулі терорист-смертник підірвав вибухівку поруч з посольством РФ
У Кабулі терорист-смертник підірвав вибухівку поруч з посольством РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
140K
Незадоволений ходом «спецоперації» Кремль звільнив ряд генералів: список
130K
Російська омбудсменка визнала те, що замовчують Путін та Шойгу
79K
Що робив Ахметов у ніч перед війною: оприлюднено несподівані подробиці
63K
Пенсії двічі зростуть до кінця року: хто отримає підвищення
63K
Художник «виправив» мурал, на якому обнімалися український та російський військові
41K
Експерт розповів, ким Путін замінить Шойгу

Новини

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 30 ударів по ворожих об’єктах
Сьогодні, 07:10
Херсонського колаборанта Сальдо отруїло ФСБ – розвідка
3 вересня, 17:05
Якщо МАГАТЕ не здатне. Порошенко пояснив, як треба діяти на Запорізькій АЕС
3 вересня, 16:28
«Укрзалізниця» запускає потяги для евакуації кримчан в Україну 
3 вересня, 14:14
Зеленський приєднався до флешмобу «одне слово» в соцмережах (фото)
3 вересня, 14:02
Рашисти придумали нові символи для позначення техніки (фото, відео)
3 вересня, 13:17

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту