«Голод біля дверей». ООН відзначилася скандальною заявою про війну в Україні

Глава ООН з гуманітарних питань вважає, що геноцид українців «забирає надто багато уваги» світу

Організація Об’єднаних Націй каже, що в Сомалі «голод на порозі» і вже до кінця року охопить південний регіон країни. Глава гуманітарної служби ООН Мартін Гріффітс сказав журналістам, що він був «вражений до глибини душі за останні кілька днів» під час візиту до Сомалі, під час якого він став свідком голодуючих немовлят, надто слабких, щоб плакати. Вторгнення Росії в Україну було описано як катастрофа для Сомалі, яка страждає від нестачі гуманітарної допомоги, оскільки міжнародні донори зосереджуються на Європі. Про це йдеться в статті Daily Mail.

«Україна окупувала наратив», – сказав Гріффітс, маючи на увазі, що тема війни в Україні буцімто відволікає забагато уваги світової спільноти від інших проблем.

Сомалі також отримувало щонайменше 90% своєї пшениці з Росії та України до війни і сильно постраждало від дефіциту та різкого зростання цін на продукти харчування.

Це зовсім не дотягує до офіційного оголошення голоду в Сомалі, оскільки тисячі людей гинуть від історичної посухи, яка посилилася наслідками війни в Україні, пише видання.

Офіційне оголошення голоду є рідкістю і є попередженням про те, що допомога надійшла занадто пізно. Щонайменше 1 млн людей у Сомалі були вимушені переселитися через найсильнішу посуху за останні десятиліття, спричинену зміною клімату, яка також торкнулася Ефіопії та Кенії.

«Офіційне оголошення голоду принесе вкрай необхідне фінансування. Але на жаль, для моменту оголошення голоду вже занадто пізно», – заявили у Всесвітній продовольчій програмі ООН.

Нагадаємо, країна-терористка РФ намагалася шантажувати світ, блокуючи вивезення зерна з України.